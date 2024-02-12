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  4. Рейтинг WTA. Ястремская поднялась на 3 строчки, Калинина вернулась в топ-30
WTA
12 февраля 2024, 07:53 |
961
0

Рейтинг WTA. Ястремская поднялась на 3 строчки, Калинина вернулась в топ-30

Свитолина сохранила место в первой двадцатке

12 февраля 2024, 07:53 |
961
0
Рейтинг WTA. Ястремская поднялась на 3 строчки, Калинина вернулась в топ-30
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

На прошлой неделе женщины сыграли на турнирах WTA 500 в Абу-Даби и WTA 250 в Клуж-Напоке.

Чемпионка соревнований в ОАЭ Елена Рыбакина из Казахстана вернулась в топ-4 мирового рейтинга, подвинув американку Джессику Пегулу. Это единственное изменение в топ-10.

Экс-первая ракетка мира Каролина Плишкова, которая выиграла турнир в Румынии, поднялась на 19 позиций и теперь 59-я.

Топ-10 рейтинга WTA

Элина Свитолина сохранила место в первой двадцатке, Даяна Ястремская поднялась на 3 строчки, Марта Костюк – на одну, Ангелина Калинина вернулась в топ-30, Леся Цуренко сохранила позицию. По одному месту потеряли Дарья Снигур и Юлия Стародубцева.

Украинки в рейтинге WTA

В парном рейтинге Людмила Киченок снова в топ-15, Надежда Киченок опустила на 10 позиций, Марта Костюк – на одну. Также небольшие изменения со знаком «минус» у Стародубцевой, сестер Колб и Ангелины Калининой.

Украинки в топ-350 парного рейтинга WTA

В Чемпионской гонке Рыбакина тоже вошла в первую четверку, Ястремская опустилась с пятого места на шестое.

Чемпионская гонка WTA

По итогам шести недель нового сезона три украинки находятся среди 16 лучших теннисисток, еще две – в первой сотне.

Украинки в Чемпионской гонке WTA

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Катерина Володько (Бондаренко) рейтинг WTA Надежда Киченок Людмила Киченок Леся Цуренко Элина Свитолина Катерина Байндл (Козлова) Ангелина Калинина Даяна Ястремская Катарина Завацкая Марта Костюк Дарья Снигур Алена Остапенко Анастасия Соболева Александра Олейникова Юлия Стародубцева Елена Рыбакина
Источник Sport.ua
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