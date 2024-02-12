Рейтинг WTA. Ястремская поднялась на 3 строчки, Калинина вернулась в топ-30
Свитолина сохранила место в первой двадцатке
На прошлой неделе женщины сыграли на турнирах WTA 500 в Абу-Даби и WTA 250 в Клуж-Напоке.
Чемпионка соревнований в ОАЭ Елена Рыбакина из Казахстана вернулась в топ-4 мирового рейтинга, подвинув американку Джессику Пегулу. Это единственное изменение в топ-10.
Экс-первая ракетка мира Каролина Плишкова, которая выиграла турнир в Румынии, поднялась на 19 позиций и теперь 59-я.
Топ-10 рейтинга WTA
Элина Свитолина сохранила место в первой двадцатке, Даяна Ястремская поднялась на 3 строчки, Марта Костюк – на одну, Ангелина Калинина вернулась в топ-30, Леся Цуренко сохранила позицию. По одному месту потеряли Дарья Снигур и Юлия Стародубцева.
Украинки в рейтинге WTA
В парном рейтинге Людмила Киченок снова в топ-15, Надежда Киченок опустила на 10 позиций, Марта Костюк – на одну. Также небольшие изменения со знаком «минус» у Стародубцевой, сестер Колб и Ангелины Калининой.
Украинки в топ-350 парного рейтинга WTA
В Чемпионской гонке Рыбакина тоже вошла в первую четверку, Ястремская опустилась с пятого места на шестое.
Чемпионская гонка WTA
По итогам шести недель нового сезона три украинки находятся среди 16 лучших теннисисток, еще две – в первой сотне.
Украинки в Чемпионской гонке WTA
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