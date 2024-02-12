Рейтинг WTA. Ястремская поднялась на 3 строчки, Калинина вернулась в топ-30

На прошлой неделе женщины сыграли на турнирах WTA 500 в Абу-Даби и WTA 250 в Клуж-Напоке.

Чемпионка соревнований в ОАЭ Елена Рыбакина из Казахстана вернулась в топ-4 мирового рейтинга, подвинув американку Джессику Пегулу. Это единственное изменение в топ-10.

Экс-первая ракетка мира Каролина Плишкова, которая выиграла турнир в Румынии, поднялась на 19 позиций и теперь 59-я.

Топ-10 рейтинга WTA

Элина Свитолина сохранила место в первой двадцатке, Даяна Ястремская поднялась на 3 строчки, Марта Костюк – на одну, Ангелина Калинина вернулась в топ-30, Леся Цуренко сохранила позицию. По одному месту потеряли Дарья Снигур и Юлия Стародубцева.

Украинки в рейтинге WTA

В парном рейтинге Людмила Киченок снова в топ-15, Надежда Киченок опустила на 10 позиций, Марта Костюк – на одну. Также небольшие изменения со знаком «минус» у Стародубцевой, сестер Колб и Ангелины Калининой.

Украинки в топ-350 парного рейтинга WTA

В Чемпионской гонке Рыбакина тоже вошла в первую четверку, Ястремская опустилась с пятого места на шестое.

Чемпионская гонка WTA

По итогам шести недель нового сезона три украинки находятся среди 16 лучших теннисисток, еще две – в первой сотне.

Украинки в Чемпионской гонке WTA