Разгромы украинок, первый за 4 года титул Плишковой, странный бан Монфиса

Завершилась вторая неделя после Открытого чемпионата Австралии 2024. Во время этого отрезка женщины начали серию турниров на Ближнем Востоке, первым из которых стали соревнования WTA 500 в Абу-Даби (ОАЭ). Также был сыграл турнир WTA 250 в Клуж-Напоке, который в этом году переместился в календаре с октября на февраль. Мужчины ответили на это тремя турнирами ATP 250, два из которых состоялись в Америке. Украинские теннисисты за этот период мало чем порадовали, но кое-какие успехи все же были.

WTA 500 Абу-Даби

В основу Abu Dhabi Open попали Ангелина Калинина и Леся Цуренко. Калинина изначально должна была встретиться с Паулой Бадосой, но испанка на предыдущем турнире в Хуахине не смогла доиграть встречу второго раунда, поэтому ее снятие с соревнований никого не удивило. Вместо Паулы в соперницы Ангелине попала 53-я ракетка мира Лючия Бронцетти из Италии, которая выступала в статусе лаки-лузера. Украинка легко взяла первый сет и сумела довести матч до победы, своей первой в текущем сезоне.

Цуренко после разгрома от Арина Соболенко в Мельбурне попала на схожую по типажу оппоненту Людмилу Самсонову, игравшую в прошлом году здесь в финале. Леся была явным аутсайдером этого противостояния, результат матча это только подтвердил (0:6, 1:6). Далее Самсонова сразилась с Калининой и отдала ей не намного больше геймов (6:1, 6:3). Остановить Людмилу, которая выиграла 9 из 9 матчей против украинок в WTA-туре, в полуфинале удалось только будущей чемпионке Елене Рыбакиной из Казахстана. В парном разряде из наших играла лишь Надежда Киченок, в первом раунде она в дуэте с Анной Данилиной из Казахстана уступила второму сеяному бразильскому дуэту Беатрис Хаддад Майя / Луиза Стефани.

Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Матч за титул вышел малоинтересным для украинских болельщиков, Рыбакина в финале ожидаемо обыграла Дарью Касаткину (6:1, 6:4), взяв второй титул WTA 500 в текущем сезоне. Ранее она больше двух титулов в одном сезоне еще не выигрывала. Тепер Рыбакина вернется в топ-4 мирового рейтинга, потеснив Джессику Пегулу. Американка как раз рассталась с тренером Дэвидом Уиттом, с которым достигла своих главных успехов, и ее будущее туманно.

Также стоит выделить встречу между Беатрис Хаддад Майей и Магдой Линетт – 7:6(6), 6:7(1), 6:1. Этот поединок продолжался 3 часа 43 минуты и пока стал самым длинным в этом сезоне. К слову, в парном разряде Линетт с американкой Бернардой Перой остановили экспериментальный тандем Онс Жабер / Наоми Осака. Главная звезда ближневосточной серии Жабер в одиночке разобралась с Эммой Радукану, но была остановлена Хаддад Майей на стадии 1/4 финала. Онс призналась, что у нее обострились проблемы с коленом. Это важно, ведь в Дохе Жабер играть с Цуренко.

WTA 250 Клуж-Напока

Первая сеяная и наша хорошая знакомая Аранча Рус из Нидерландов была остановлена в 1/4 финала Аной Богдан. Румынка на волне успеха дошла до финала, где уступила экс-первой ракетке мира Каролина Плишковой (4:6, 3:6). Последний раз опытная чешка брала титул еще до карантинной паузы (Брисбен-2020).

Getty Images/Global Images Ukraine. Ана Богдан и Каролина Плишкова

Из украинок в Клуж-Напоке в квалификации играли Катарина Завацкая и Надежда Колб. Катя добыла вторую победу в сезоне, одолев румынку Лавинию Танасие из восьмой сотни рейтинга, которой организаторы выдали уайлд-кард. Но первая серьезная соперника в лице британки Хэрриет Дарт очень легко сломила сопротивление украинки (6:0, 6:3). Надя провела первый одиночный матч на уровне WTA-тура, но силы против 153-й ракетки мира Лукреция Стефанини были неравны (0:6, 0:6).

ATP 250 Марсель / Даллас / Кордова

Во Франции лидерами посева были Хуберт Хуркач и Григор Димитров. Поляк вышел в полуфинал, где уступил Уго Умберу. А болгарин по нижней сетке дошел до финала, но тоже не смог переиграть француза (4:6, 3:6). Умбер выиграл свой пятый финал на уровне ATP из пяти и с понедельника обновит личный рекорд – 18-я строчка мирового рейтинга. Играл на этом турнире и Энди Маррей, но снова уступил в стартовой встрече – теперь Томашу Махачу (5:7, 4:6). Для британца это было уже шестое поражение подряд – личный антирекорд.

В парном разряде в Марселе украинец Денис Молчанов и Никола Чачич из Сербии сразу же проиграли третьим сеяным Александеру Эрлеру и Лукасу Мидлеру.



ATP. Уго Умбер

В Далласе в матче за титул сошлись американцы Маркос Хирон и Томми Пол, победил более высокорейтинговый Пол, для которого это всего второй титул в карьере. Хирон, к слову, остановил в полуфинале Маннарино, чем помог Умберу стать первой ракеткой Франции. С Адрианом произошел забавный момент после завершения четвертьфинального матча с Джеймсом Даквортом (6:2, 3:1 – отказ австралийца). Журналистка подарила Маннарино бутылку текилы, чтобы французу и дальше все удавалось. На Australian Open Маннарино в шутку или всерьез сказал, что именно текила стала причиной роста его результатов после 34 лет.

Из украинец в Далласе выступал Илья Марченко, который сыграл два матча квалификации. Сначала он переиграл Брендона Холта в матче с тремя тай-брейками – 6:7(3), 7:6(4), 6:7(1), а потом уступил Теннису Сандгрену – 5:7, 6:7(5).

На соревнованиях в Аргентине титул разыграли Факундо Баньис (Аргентина) и Лусиано Дардери (Италия), которые начинали еще в квалификации. Молодость одержала победу над опытом, 21-летний итальянец оказался сильнее 33-летнего аргентинца в двух партиях. Дардери впервые в карьере выиграл финал турнира ATP, Баньис проиграл свой второй матч за титул. Также здесь стоит отметить, что бывший лучший аргентинский теннисист Диего Шварцман уступил в первом раунде Роману Андресу Бурручаге – сыну чемпиона мира по футболу 1986 года Хорхе Бурручаги. Для 22-летнего Романа Андреса это была первая победа на уровне ATP.

Турниры ATP Challenger Tour и ITF

Александра Олейникова на турнире ITF W35 в Анталье дошла до второго раунда одиночного разряда, где проиграла бывшей 35-й ракетке мира Полоне Херцог, которая только в финале уступила первой сеяной Тене Лукаш из Хорватии. В парном разряде Олейникова вместе с Кристиной Дину из Румынии стала финалисткой. Они проиграли первому сеяному дуэту Анхела Фита Болуда (Испания) / Даниэла Висмане (Нидерланды).

Алексей Крутых неожиданно проиграл «нейтральному» теннисисту Савве Полухину на соревнованиях ITF M25 в Анталье. Кто этот 25-летний Савва и где он набрал одно очко в рейтинг ATP нам не особо интересно, а вот результаты Алексея в личных выступлениях по сравнению с его игрой в сборной неприятно удивляют.

Александр Овчаренко дошел до финала парного разряда на грунтовом турнире серии ITF M25 в Хаммамете (Тунис). В поединке за титул украинец и его напарник Омар Бригида из Италии в трех сетах уступили итальянскому тандему Симоне Агостини / Джанлука Каденассо. Это был второй турнир Овчаренко после перерыва, связанного с травмой плеча.

Другие турниры

Французский теннисист Гаэль Монфис был дисквалифицирован с выставочного турнира UTS в Осло, и причина вас удивит. Дело в том, что в раздевалке между мужем Элины Свитолиной и супервайзером турнира Стефаном Апостолу «произошла шутливая перепалка, в результате которой супервайзер получил небольшую травму». Вроде бы никто ни на кого и не обиделся, но согласно букве закона Монфиса все же решили дисквалифицировать, а он сильно и не спорил. Очень странная ситуация, с какой стороны не посмотреть.

Юниоры

Сборная Украины девушек в возрастной категории U-12 стала серебряным призером Зимнего Кубка Европы. В решающем матче украинки на финальном тай-брейке уступила хозяйкам турнира сборной Великобритании (1-2), а до этого обыграли сборные Румынии (3-0) и Эстонии (2-1).

Вне корта

Сборная Украины узнала следующего соперника в Кубке Дэвиса, это будет команда Израиля. Пока что не совсем понятно, где израильтяне будут принимать нашу сборную, но до матча еще очень много времени – он состоится в сентябре. Результат жеребьевки отличный для такой стадии, можно бороться за победы без статуса аутсайдеров, ведь весь три лучших израильских теннисиста находятся в пятой сотне.

В пятницу в Спортивном арбитражном суде, завершились трехдневные слушания по апелляции Симоны Халеп, которая была дисквалифицирована на четыре года за нарушение Антидопинговой программы. Решение CAS должно быть принято в течение ближайшего месяца.

Легендарная горнолыжница Линдси Вонн опубликовала видео совместного спуска с Роджером Федерером, написав следующее: «Не важно, что говорит статистика, ты всегда будешь величайшим в истории». Спустя некоторое время она удалила пост из-за того, что в комментариях стало слишком душно от сообщений фанатов других величайших. Сама Линдси не хотела видеть негатива в своем инстаграме, вот и все.

Пожалуй, одной из самых приятных новостей стало возвращение Элины Свитолиной к тренировкам после травмы спины в матче 4-го раунда Открытого чемпионата Австралии по теннису. Если откровенно, то без Элины очень часто бывает скучновато, да и остальные украинки всегда равняются на нее, показывая при этом лучшие результаты. Хотелось бы верить, что восстановление дало нужный результат.