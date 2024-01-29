Впервые в истории 5 украинских теннисисток попали в топ-35 рейтинга WTA

29 января обновился рейтинга WTA.

Впервые в истории 5 украинок вошли в топ-35 лучших теннисисток мира: Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская, Ангелина Калинина и Леся Цуренко.

Свитолина вернулась в топ-20 и теперь занимает 19-ю строчку, .Костюк обновила личный рекорд – 28-е место, Ястремская совершила рывок на 64 позиции и теперь 29-я, Цуренко спрогрессировала на 2 места – теперь 31-я. Следом за Лесей идет Калинина – 32-я.

Украина теперь делит 2-3 место с Чехией по количеству игроков в топ-35. Впереди шесть теннисисток, которые выступают в «нейтральным» статусе.