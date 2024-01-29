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  4. Впервые в истории 5 украинских теннисисток попали в топ-35 рейтинга WTA
WTA
29 января 2024, 09:51 |
1228
0

Впервые в истории 5 украинских теннисисток попали в топ-35 рейтинга WTA

Наивысшая позиция у Элины Свитолиной – 19-я

29 января 2024, 09:51 |
1228
0
Впервые в истории 5 украинских теннисисток попали в топ-35 рейтинга WTA
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

29 января обновился рейтинга WTA.

Впервые в истории 5 украинок вошли в топ-35 лучших теннисисток мира: Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская, Ангелина Калинина и Леся Цуренко.

Свитолина вернулась в топ-20 и теперь занимает 19-ю строчку, .Костюк обновила личный рекорд – 28-е место, Ястремская совершила рывок на 64 позиции и теперь 29-я, Цуренко спрогрессировала на 2 места – теперь 31-я. Следом за Лесей идет Калинина – 32-я.

Украина теперь делит 2-3 место с Чехией по количеству игроков в топ-35. Впереди шесть теннисисток, которые выступают в «нейтральным» статусе.

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Элина Свитолина Марта Костюк Даяна Ястремская Ангелина Калинина Леся Цуренко рейтинг WTA рекорд
Источник Sport.ua
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