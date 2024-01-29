Впервые в истории 5 украинских теннисисток попали в топ-35 рейтинга WTA
Наивысшая позиция у Элины Свитолиной – 19-я
29 января обновился рейтинга WTA.
Впервые в истории 5 украинок вошли в топ-35 лучших теннисисток мира: Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская, Ангелина Калинина и Леся Цуренко.
Свитолина вернулась в топ-20 и теперь занимает 19-ю строчку, .Костюк обновила личный рекорд – 28-е место, Ястремская совершила рывок на 64 позиции и теперь 29-я, Цуренко спрогрессировала на 2 места – теперь 31-я. Следом за Лесей идет Калинина – 32-я.
Украина теперь делит 2-3 место с Чехией по количеству игроков в топ-35. Впереди шесть теннисисток, которые выступают в «нейтральным» статусе.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Турнир запомнился не только ударом Стефаноса Циципаса
Янник Синнер после победы над Джоковичем чудом отыгрался в поединке с Медведевым