Рейтинг WTA. Свитолина – в топ-20, Ястремская – в топ-30, рекорд Костюк

Две последние недели женщины провели на кортах Australian Open.

Первая ракетка мира Ига Свёнтек выбыла уже в третьем раунде, но сохранила свою позицию, ведь ее главная конкурентка защищала титул.

Елена Рыбакина не смогла защитить очки за прошлогодний финал и опустилась на пятую строчку, пропустив вперед американок Коко Гофф и Джессику Пегулу.

Дебютировала в топ-10 китаянка Чжэн Циньвень, которая в этом году сыграла в матче за титул.

Покинула десятку лучших Алена Остапенко, она теперь 12-я.

Топ-10 рейтинга WTA

Украинские теннисистки после успешного выступления в Мельбурне существенно улучшили свои позиции. Элина Свитолина вернулась в топ-20, Марта Костюк обновила личный рекорд – 28-е место, Даяна Ястремская совершила рывок на 64 позиции и теперь 29-я, Леся Цуренко спрогрессировала на 2 места. Юлия Стародубцева также обновила личное достижение (136). Немного потеряли Ангелина Калинина (-2), Дарья Снигур (-1) и Катарина Завацкая (-3). Солидно упала Катерина Байндл, которая не принимала участие в австралийском мейджоре (-46).

Также с новыми рекордами встречают следующую неделю Анастасия Соболева, Александра Олейникова и Вероника Подрез.

Украинки в рейтинге WTA

В парном рейтинге Людмила Киченок после учатис в финале Aus Open поднялась на 16-ю позицию мирового рейтинга, также улучшила свое положение Юлия Стародубцева, сестры Колб и Катерина Володько. Надежда Киченок, Марта Костюк и Ангелина Калинина опустились в рейтинге.

Украинки в топ-350 парного рейтинга WTA