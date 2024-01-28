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WTA
28 января 2024, 23:30 | Обновлено 28 января 2024, 23:40
1257
0

Рейтинг WTA. Свитолина – в топ-20, Ястремская – в топ-30, рекорд Костюк

Чжэн Циньвень дебютировала в первой десятке

28 января 2024, 23:30 | Обновлено 28 января 2024, 23:40
1257
0
Рейтинг WTA. Свитолина – в топ-20, Ястремская – в топ-30, рекорд Костюк
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Две последние недели женщины провели на кортах Australian Open.

Первая ракетка мира Ига Свёнтек выбыла уже в третьем раунде, но сохранила свою позицию, ведь ее главная конкурентка защищала титул.

Елена Рыбакина не смогла защитить очки за прошлогодний финал и опустилась на пятую строчку, пропустив вперед американок Коко Гофф и Джессику Пегулу.

Дебютировала в топ-10 китаянка Чжэн Циньвень, которая в этом году сыграла в матче за титул.

Покинула десятку лучших Алена Остапенко, она теперь 12-я.

Топ-10 рейтинга WTA

Украинские теннисистки после успешного выступления в Мельбурне существенно улучшили свои позиции. Элина Свитолина вернулась в топ-20, Марта Костюк обновила личный рекорд – 28-е место, Даяна Ястремская совершила рывок на 64 позиции и теперь 29-я, Леся Цуренко спрогрессировала на 2 места. Юлия Стародубцева также обновила личное достижение (136). Немного потеряли Ангелина Калинина (-2), Дарья Снигур (-1) и Катарина Завацкая (-3). Солидно упала Катерина Байндл, которая не принимала участие в австралийском мейджоре (-46).

Также с новыми рекордами встречают следующую неделю Анастасия Соболева, Александра Олейникова и Вероника Подрез.

Украинки в рейтинге WTA

В парном рейтинге Людмила Киченок после учатис в финале Aus Open поднялась на 16-ю позицию мирового рейтинга, также улучшила свое положение Юлия Стародубцева, сестры Колб и Катерина Володько. Надежда Киченок, Марта Костюк и Ангелина Калинина опустились в рейтинге.

Украинки в топ-350 парного рейтинга WTA

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Катерина Володько (Бондаренко) рейтинг WTA Надежда Киченок Людмила Киченок Леся Цуренко Элина Свитолина Катерина Байндл (Козлова) Ангелина Калинина Даяна Ястремская Катарина Завацкая Марта Костюк Дарья Снигур Коко Гофф Алена Остапенко Анастасия Соболева Александра Олейникова Юлия Стародубцева Чжэн Циньвень
Источник Sport.ua
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