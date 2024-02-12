Тренер Интер может получить дисквалификацию из-за слов подопечного

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги пропускал субботний матч команды против «Ромы» из-за перебора желтых карточек. Однако, по информации итальянского издания Tuttosport, Индзаги может получить еще один матч дисквалификации из-за того, что в перерыве он говорил с командой по телефону с помощью громкоговорителя.

Эта информация стала известной благодаря защитнику «Интера» Алессандро Бастони, который в послематчевом интервью на телевидении рассказал о разговоре с Индзаги в перерыве. На перерыв «Интер» ушел, уступая в счете 1:2, однако в итоге победил 4:2, сам Бастони забил четвертый гол команды.

Дисциплинарный комитет Федерации футбола Италии изучит этот вопрос, и, если факт связи Индзаги с командой подтвердится, тренеру грозит еще один матч дисквалификации.

Свой следующий матч «Интер» проведет в пятницу, 16 февраля дома против «Салернитаны», которая вчера уволила с поста главного тренера стершего брата Индзаги, Филиппо.