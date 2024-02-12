Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер Интер может получить дисквалификацию из-за слов подопечного
Италия
12 февраля 2024, 15:10 | Обновлено 12 февраля 2024, 15:11
310
0

Тренер Интер может получить дисквалификацию из-за слов подопечного

Симоне Индзаги может пропустить еще один матч команды

12 февраля 2024, 15:10 | Обновлено 12 февраля 2024, 15:11
310
0
Тренер Интер может получить дисквалификацию из-за слов подопечного
Getty Images/Global Images Ukraine. Симоне Индзаги

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги пропускал субботний матч команды против «Ромы» из-за перебора желтых карточек. Однако, по информации итальянского издания Tuttosport, Индзаги может получить еще один матч дисквалификации из-за того, что в перерыве он говорил с командой по телефону с помощью громкоговорителя.

Эта информация стала известной благодаря защитнику «Интера» Алессандро Бастони, который в послематчевом интервью на телевидении рассказал о разговоре с Индзаги в перерыве. На перерыв «Интер» ушел, уступая в счете 1:2, однако в итоге победил 4:2, сам Бастони забил четвертый гол команды.

Дисциплинарный комитет Федерации футбола Италии изучит этот вопрос, и, если факт связи Индзаги с командой подтвердится, тренеру грозит еще один матч дисквалификации.

Свой следующий матч «Интер» проведет в пятницу, 16 февраля дома против «Салернитаны», которая вчера уволила с поста главного тренера стершего брата Индзаги, Филиппо.

По теме:
Мората получил травму колена в матче с Севильей
Кто вместо Филиппо Индзаги? Салернитана назначила нового тренера
Тренер Дженоа: «Я много ожидаю от Малиновского»
Симоне Индзаги Интер Милан Серия A Рома Рим Рома - Интер дисквалификация Алессандро Бастони Салернитана
Источник Tuttosport
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Шахтер – Марсель
Футбол | 12 февраля 2024, 02:23 1
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Шахтер – Марсель
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Шахтер – Марсель

Поединок пройдет 15 февраля в 19:45 в немецком Гамбурге

ФОТО. Усик пытался купить футболку Залужного за $50 тысяч, но его перебили
Бокс | 11 февраля 2024, 17:55 3
ФОТО. Усик пытался купить футболку Залужного за $50 тысяч, но его перебили
ФОТО. Усик пытался купить футболку Залужного за $50 тысяч, но его перебили

Егор Голуб продал ценный лот за 55 тысяч долларов

Француженки или норвежцы: кто круче в биатлоне?
Биатлон | 12.02.2024, 11:54
Француженки или норвежцы: кто круче в биатлоне?
Француженки или норвежцы: кто круче в биатлоне?
С кем сыграет сборная Украины в финале отбора Олимпиады-2026
Хоккей | 11.02.2024, 19:41
С кем сыграет сборная Украины в финале отбора Олимпиады-2026
С кем сыграет сборная Украины в финале отбора Олимпиады-2026
ТОП-7 лет с самой футбольной атмосферой в Киеве
Футбол | 12.02.2024, 13:13
ТОП-7 лет с самой футбольной атмосферой в Киеве
ТОП-7 лет с самой футбольной атмосферой в Киеве
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Лидер Жироны покинул поле со слезами после разгрома от Реала
ФОТО. Лидер Жироны покинул поле со слезами после разгрома от Реала
11.02.2024, 06:20 7
Футбол
ФОТО. Милевский вернулся на футбольное поле
ФОТО. Милевский вернулся на футбольное поле
11.02.2024, 18:31 7
Футбол
Сборная Украины обыграла Эстонию и вышла в финал отбора Олимпиады-2026
Сборная Украины обыграла Эстонию и вышла в финал отбора Олимпиады-2026
11.02.2024, 19:28 16
Хоккей
ВИДЕО. Руслан Малиновский забил супергол за Дженоа в ворота Аталанты
ВИДЕО. Руслан Малиновский забил супергол за Дженоа в ворота Аталанты
11.02.2024, 20:10 6
Футбол
Украина U-18 завершила международный турнир разгромным поражением
Украина U-18 завершила международный турнир разгромным поражением
11.02.2024, 17:38 2
Хоккей
ФОТО. Усик первый раз увидел свою новорожденную дочь
ФОТО. Усик первый раз увидел свою новорожденную дочь
10.02.2024, 08:35 2
Бокс
Экс-футболист сборной хочет вернуть паспорт Украины, от которого отказался
Экс-футболист сборной хочет вернуть паспорт Украины, от которого отказался
10.02.2024, 12:15 15
Футбол
Украинский защитник сменил гражданство на российское и уехал играть в Крым
Украинский защитник сменил гражданство на российское и уехал играть в Крым
10.02.2024, 14:57 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем