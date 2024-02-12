Клуб Александрия проводит контрольный матч на зимних сборах в Турции..

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Соперником украинской команды является Сабуртало из Грузии.

Начало товарищеского матча запланировано на 12 февраля в 16:00 по Киеву.

Александрия – Сабуртало. Смотреть онлайн. LIVE трансляция