Товарищеские матчи
12.02.2024 16:00 - : -
Украина. Премьер лига12 февраля 2024, 15:08 |
59
0
Александрия – Сабуртало. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 12 февраля в 16:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Турции
12 февраля 2024, 15:08 |
59
0
Клуб Александрия проводит контрольный матч на зимних сборах в Турции..
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Соперником украинской команды является Сабуртало из Грузии.
Начало товарищеского матча запланировано на 12 февраля в 16:00 по Киеву.
Александрия – Сабуртало. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 12 февраля 2024, 02:23 1
Поединок пройдет 15 февраля в 19:45 в немецком Гамбурге
Футбол | 12 февраля 2024, 13:13 1
Блогер Sport.ua Алексей Рыжков ностальгирует о славном футбольном времени
Футбол | 11.02.2024, 18:31
Другие виды | 11.02.2024, 22:05
Футбол | 12.02.2024, 07:59
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
10.02.2024, 21:26 204
Бокс
11.02.2024, 06:45 7
10.02.2024, 14:57 14
10.02.2024, 12:15 15
11.02.2024, 19:28 16
11.02.2024, 20:10 6
10.02.2024, 08:35 2