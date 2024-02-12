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Товарищеские матчи
Александрия
12.02.2024 16:00 – FT 3 : 0
Сабуртало
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Украина. Премьер лига
12 февраля 2024, 18:47 |
63
0

Александрия на сборах разгромила клуб из Грузии

Матч против «Сабуртало» Тбили закончился со счетом 3:0

12 февраля 2024, 18:47 |
63
0
Александрия на сборах разгромила клуб из Грузии
ФК Александрия

Сегодня, 12 февраля 2024 года, состоялся товарищеский матч между грузинским «Сабуртало» (Тбилиси) и украинской «Александрией». Игра закончилась с разгромным счетом 3:0 в пользу команды Руслана Ротаня.

Первый гол в матче был забит уже на 33-й минуте, когда игрок «Сабуртало» отправил мяч в сетку собственных ворот.

Во втором тайме грузинских футболистов добил Владислав Погорелый, оформив дубль из голов на 56-й и 88-й минутах.

Товарищеские матчи. 12 февраля

Сабуртало – Александрия – 0:3
Голы: ???, 33 (автогол), Погорелый, 56, 88

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товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Александрия Сабуртало контрольные матчи УПЛ Владислав Погорелый
Источник Sport.ua
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