Александрия на сборах разгромила клуб из Грузии

Сегодня, 12 февраля 2024 года, состоялся товарищеский матч между грузинским «Сабуртало» (Тбилиси) и украинской «Александрией». Игра закончилась с разгромным счетом 3:0 в пользу команды Руслана Ротаня.

Первый гол в матче был забит уже на 33-й минуте, когда игрок «Сабуртало» отправил мяч в сетку собственных ворот.

Во втором тайме грузинских футболистов добил Владислав Погорелый, оформив дубль из голов на 56-й и 88-й минутах.

Товарищеские матчи. 12 февраля

Сабуртало – Александрия – 0:3

Голы: ???, 33 (автогол), Погорелый, 56, 88