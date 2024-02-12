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Италия
12 февраля 2024, 12:24 | Обновлено 12 февраля 2024, 12:35
234
0

Тренер Дженоа: «Я много ожидаю от Малиновского»

Альберто Джидардино – о матче с «Аталантой»

12 февраля 2024, 12:24 | Обновлено 12 февраля 2024, 12:35
234
0
Тренер Дженоа: «Я много ожидаю от Малиновского»
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Главный тренер «Дженоа» Альберто Джилардино прокомментировал матч против «Аталанты» (поражение 1:4), в котором Руслан Малиновский забил гол:

«Результат оставляет неприятный привкус, учитывая наше отношение и нашу игру. Конечно, хотелось добиться успеха с помощью большего количества нападающих, мы хотели вернуть равновесие, и ребята боролись до конца, проявив мужество.

Двух последних голов можно было избежать, но мы провели великолепный матч против сильной команды. Жаль, что мы не дожали. Поражения служат уроками и помогают нам расти, и мы также должны извлечь из этого пользу.

Мы улучшим некоторые моменты перед поездкой в Неаполь. Малиновский? Я много от него ожидаю, и он очень хорошо провел матч. Три нападающих в старте? Мы со штабом подумаем над этим».

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Альберто Джилардино Дженоа Аталанта Серия A Руслан Малиновский
Источник Tuttosport
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