Реал отказался от идеи трансфера лидера Жироны. Стали известны причины

21-летний фулбек «Жироны» Ян Коуту заинтересовал ряд именитых клубов Европы, бразильца часто связывают с мадридским «Реалом».

Однако по информации Fichajes, после последнего матча между «Реалом» и «Жироной» (4:0), президент «галактикос» Флорентино Перес передумал подписывать футболиста. Коуту провалил матч и полностью проиграл свой фланг Винисиусу, оформившему в матче три результативных действия. Неудачная игра Яна разочаровала Переса.



Напомним, что после финального свистка защитник «Жироны» Ян Коуту не сдержал эмоций после болезненного поражения от «Реала» и со слезами на глазах покинул поле.