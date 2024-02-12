Реал отказался от идеи трансфера лидера Жироны. Стали известны причины
Ян Коуту вряд ли летом переедет в Мадрид
21-летний фулбек «Жироны» Ян Коуту заинтересовал ряд именитых клубов Европы, бразильца часто связывают с мадридским «Реалом».
Однако по информации Fichajes, после последнего матча между «Реалом» и «Жироной» (4:0), президент «галактикос» Флорентино Перес передумал подписывать футболиста. Коуту провалил матч и полностью проиграл свой фланг Винисиусу, оформившему в матче три результативных действия. Неудачная игра Яна разочаровала Переса.
Напомним, что после финального свистка защитник «Жироны» Ян Коуту не сдержал эмоций после болезненного поражения от «Реала» и со слезами на глазах покинул поле.
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игрок очень сильный.
тут просто психология. старался себя показать и нервозность помешала.
да вся команда перегорела, не только он. не показали свой уровень.