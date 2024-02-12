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  4. Реал отказался от идеи трансфера лидера Жироны. Стали известны причины
Испания
12 февраля 2024, 11:35 |
3032
1

Реал отказался от идеи трансфера лидера Жироны. Стали известны причины

Ян Коуту вряд ли летом переедет в Мадрид

12 февраля 2024, 11:35 |
3032
1
Реал отказался от идеи трансфера лидера Жироны. Стали известны причины
Getty Images/Global Images Ukraine. Ян Коуту

21-летний фулбек «Жироны» Ян Коуту заинтересовал ряд именитых клубов Европы, бразильца часто связывают с мадридским «Реалом».

Однако по информации Fichajes, после последнего матча между «Реалом» и «Жироной» (4:0), президент «галактикос» Флорентино Перес передумал подписывать футболиста. Коуту провалил матч и полностью проиграл свой фланг Винисиусу, оформившему в матче три результативных действия. Неудачная игра Яна разочаровала Переса.

Напомним, что после финального свистка защитник «Жироны» Ян Коуту не сдержал эмоций после болезненного поражения от «Реала» и со слезами на глазах покинул поле.

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Ян Коуту Флорентино Перес трансферы Ла Лиги трансферы Реал Мадрид Жирона
Источник Fichajes.net
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Комментарии 1
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Gargantua
это зря.
игрок очень сильный.
тут просто психология. старался себя показать и нервозность помешала.
да вся команда перегорела, не только он. не показали свой уровень.
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