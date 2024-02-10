ФОТО. Лидер Жироны покинул поле со слезами после разгрома от Реала
Каталонский клуб проиграл в принципиальном матче 0:4
10 февраля состоялся центральный матч месяца в Ла Лиге между командами «Реал» Мадрид и «Жирона».
Поединок 24 тура прошел на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в столице Испании.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
«Сливочные» уничтожили каталонский клуб со счетом 4:0. Забивали за «Реал» Беллингем (дубль), Винисиус Жуниор и Родриго.
После финального свистка защитник Жироны Ян Коуту не сдержал эмоций от болезненного поражения и со слезами на глазах покинул поле.
ФОТО. Лидер Жироны покинул поле со слезами после разгрома от Реала
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Валентин Кастельянос – о матче «Жироны» против «сливочных»
Французская команда не одержала ни одной победы в пяти последних матчах
пытался индивидуальными действиями делать раницу, а получались сплошные обрезки.
четвертый гол вообще прямо на нем ответственность