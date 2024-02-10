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  4. ФОТО. Лидер Жироны покинул поле со слезами после разгрома от Реала
Испания
10 февраля 2024, 21:53 |
3113
1

ФОТО. Лидер Жироны покинул поле со слезами после разгрома от Реала

Каталонский клуб проиграл в принципиальном матче 0:4

10 февраля 2024, 21:53 |
3113
1
ФОТО. Лидер Жироны покинул поле со слезами после разгрома от Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Ян Коуту

10 февраля состоялся центральный матч месяца в Ла Лиге между командами «Реал» Мадрид и «Жирона».

Поединок 24 тура прошел на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в столице Испании.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Сливочные» уничтожили каталонский клуб со счетом 4:0. Забивали за «Реал» Беллингем (дубль), Винисиус Жуниор и Родриго.

После финального свистка защитник Жироны Ян Коуту не сдержал эмоций от болезненного поражения и со слезами на глазах покинул поле.

ФОТО. Лидер Жироны покинул поле со слезами после разгрома от Реала

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Источник Sport.ua
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Gargantua
не пошла у него игра
пытался индивидуальными действиями делать раницу, а получались сплошные обрезки. 
четвертый гол вообще прямо на нем ответственность
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