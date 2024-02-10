10 февраля состоялся центральный матч месяца в Ла Лиге между командами «Реал» Мадрид и «Жирона».

Поединок 24 тура прошел на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в столице Испании.

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«Сливочные» уничтожили каталонский клуб со счетом 4:0. Забивали за «Реал» Беллингем (дубль), Винисиус Жуниор и Родриго.

После финального свистка защитник Жироны Ян Коуту не сдержал эмоций от болезненного поражения и со слезами на глазах покинул поле.

ФОТО. Лидер Жироны покинул поле со слезами после разгрома от Реала