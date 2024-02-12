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Украина. Премьер лига
12 февраля 2024, 05:45 | Обновлено 12 февраля 2024, 05:47
74
0

Минай – Металлист – 1:1. Вакула спас клуб УПЛ. Видео голов и обзор

Клуби не визначили переможця

12 февраля 2024, 05:45 | Обновлено 12 февраля 2024, 05:47
74
0
Минай – Металлист – 1:1. Вакула спас клуб УПЛ. Видео голов и обзор
ФК Металлист. Даниил Тепляков

Аутсайдер УПЛ «Минай» провел спарринг с харьковским «Металлист», который также является аутсайдером, но Первой лиги.

Команды много экспериментировали с составами, что и помешало показать футбол качественног уровня.

За «Металлист» в конце первого тайма забил молодой Тепляков. Хозяев поля спас Владислав Вакула. Хавбек сместился с фланга в центр и успешно пробил вратаря гостей. Вакула лишь недавно присоеденился к «Минаю».

Мінай – Металіст – 1:1. Вакула врятував клуб УПЛ. Відео голів та огляд

Контрольный матч

Минай – Металлист – 1:1

Голы: Вакула (77) – Тепляков (46)

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Минай Металлист Харьков видео голов и обзор контрольные матчи УПЛ учебно-тренировочные сборы товарищеские матчи
Источник Sport.ua
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