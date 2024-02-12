Минай – Металлист – 1:1. Вакула спас клуб УПЛ. Видео голов и обзор
Клуби не визначили переможця
Аутсайдер УПЛ «Минай» провел спарринг с харьковским «Металлист», который также является аутсайдером, но Первой лиги.
Команды много экспериментировали с составами, что и помешало показать футбол качественног уровня.
За «Металлист» в конце первого тайма забил молодой Тепляков. Хозяев поля спас Владислав Вакула. Хавбек сместился с фланга в центр и успешно пробил вратаря гостей. Вакула лишь недавно присоеденился к «Минаю».
Мінай – Металіст – 1:1. Вакула врятував клуб УПЛ. Відео голів та огляд
Контрольный матч
Минай – Металлист – 1:1
Голы: Вакула (77) – Тепляков (46)
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