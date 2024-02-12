Аутсайдер УПЛ «Минай» провел спарринг с харьковским «Металлист», который также является аутсайдером, но Первой лиги.

Команды много экспериментировали с составами, что и помешало показать футбол качественног уровня.

За «Металлист» в конце первого тайма забил молодой Тепляков. Хозяев поля спас Владислав Вакула. Хавбек сместился с фланга в центр и успешно пробил вратаря гостей. Вакула лишь недавно присоеденился к «Минаю».

Мінай – Металіст – 1:1. Вакула врятував клуб УПЛ. Відео голів та огляд

Контрольный матч

Минай – Металлист – 1:1

Голы: Вакула (77) – Тепляков (46)