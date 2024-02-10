Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Минай – Металлист. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Товарищеские матчи
Минай
10.02.2024 12:00 - : -
Металлист
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
10 февраля 2024, 09:30 | Обновлено 10 февраля 2024, 09:39
48
0

Минай – Металлист. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 10 февраля в 12:00 товарищеский матч

10 февраля 2024, 09:30 | Обновлено 10 февраля 2024, 09:39
48
0
Минай – Металлист. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Металлист

В субботу, 10 февраля, состоится товарищеский матч зимней паузы, в котором встретятся клуб «Минай» и команда «Металлист» из Харькова.

Начало поединка запланировано в 12:00 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Видеотрансляцию матча будет доступна на официальном YouTube-канале ВЗІРНА.

Минай – Металлист. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

По теме:
Оболонь – Кеге. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ВИДЕО. ФСК Мариуполь обыграл Металлург на Зимнем кубке АФП
ВИДЕО. Скала обыграла юниоров Миная и проведет спарринг с Викторией
смотреть онлайн Минай Металлист Харьков товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сын Андрея Шевченко подал документы на получение украинского гражданства
Футбол | 09 февраля 2024, 11:39 17
Сын Андрея Шевченко подал документы на получение украинского гражданства
Сын Андрея Шевченко подал документы на получение украинского гражданства

В будущем Кристиан, очевидно, будет играть за сборную Украины

Украинский легионер Жироны высказался о Довбике и Цыганкове
Футбол | 10 февраля 2024, 00:33 0
Украинский легионер Жироны высказался о Довбике и Цыганкове
Украинский легионер Жироны высказался о Довбике и Цыганкове

Дмитрий Мельниченко рассказал об украинских звездах «Жироны»

Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Шахтер – Марсель
Футбол | 10.02.2024, 04:12
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Шахтер – Марсель
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Шахтер – Марсель
Реал Мадрид – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 10.02.2024, 06:20
Реал Мадрид – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Реал Мадрид – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Лунин услышал важное обещание от Переса. Что сказал Флорентино?
Футбол | 10.02.2024, 07:15
Лунин услышал важное обещание от Переса. Что сказал Флорентино?
Лунин услышал важное обещание от Переса. Что сказал Флорентино?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Дрон военных показал, как сейчас выглядит Донбасс Арена
ВИДЕО. Дрон военных показал, как сейчас выглядит Донбасс Арена
09.02.2024, 18:31 9
Футбол
Экс-вратарь сборной Украины рассказал, как убили бывшего президента Шахтера
Экс-вратарь сборной Украины рассказал, как убили бывшего президента Шахтера
09.02.2024, 11:35 15
Футбол
Набрался смелости? Уайлдер бросил вызов Усику
Набрался смелости? Уайлдер бросил вызов Усику
08.02.2024, 12:48 6
Бокс
Лунин назвал своего кумира на вратарской позиции
Лунин назвал своего кумира на вратарской позиции
09.02.2024, 07:50 1
Футбол
Сборная Украины обыграла Польшу впервые за 11 лет
Сборная Украины обыграла Польшу впервые за 11 лет
10.02.2024, 00:09
Хоккей
ВИДЕО. Лунин публично сообщил, до какого года рассчитан контракт с Реалом
ВИДЕО. Лунин публично сообщил, до какого года рассчитан контракт с Реалом
08.02.2024, 12:01 11
Футбол
Мудрик может перейти в испанский гранд. Стал известен план Челси
Мудрик может перейти в испанский гранд. Стал известен план Челси
08.02.2024, 15:37 36
Футбол
Сборная Украины с разгромной победы стартовала в олимпийском отборе
Сборная Украины с разгромной победы стартовала в олимпийском отборе
08.02.2024, 23:02 6
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем