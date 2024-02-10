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Украина. Премьер лига
10 февраля 2024, 14:50 | Обновлено 10 февраля 2024, 14:57
257
0

Минай и Металлист разошлись миром в контрольном матче на зимнем сборе

Встреча состоялась в Ужгороде

10 февраля 2024, 14:50 | Обновлено 10 февраля 2024, 14:57
257
0
Минай и Металлист разошлись миром в контрольном матче на зимнем сборе
ФК Металлист

«Металлист» и «Минай» провели контрольный матч на зимних сборах, который закончился со счетом 1:1.

Гол харьковчан произошел под самый уход команд в раздевалки.

Команда Желько Любеновича сравняла счет благодаря точному удару Владислава Вакулы после его смещения с левого фланга в центр.

Контрольный матч
10 февраля 2024 года. Ужгород. Стадион «Авангард»

«Металлист» – «Минай» – 1:1
Голы: Тепляков (45+1) – Вакула (77)

«Металлист» (1-35 минуты): Владислав Рыбак – Андрей Бусько, Виталий Федорив, Габриэль Гомес (к), Кирилл Дигтярь – Денис Пидручный, Максим Багачанский – Евгений Исаенко, Станислав Мораренко, Петр Луцив – Василий Луцив.

«Металлист» (36-69 минуты): Дмитрий Фастов – Даниил Приходько, Егор Абрамов, Юрий Голубка, Даниэль Вернаттус – Александр Цвиренко, Роман Горенко – Геннадий Синчук, Евгений Рязанцев, Даниил Кайдалов – Даниил Тепляков.

«Металлист» (70-90+ минуты): Сергей Шумилов – Валентин Киселев, Андрей Бусько, Владислав Бабков, Даниэль Вернаттус – Кирилл Паляничка, Роман Горенко – Геннадий Синчук, Максим Багачанский, Максим Ореховский – Егор Шерстюк.

«Минай» (1-й тайм): Кемкин, Кисель, Чуев, Прокопчук, Немчанинов, Семотюк, Витенчук, Кораблин, Корнийчук, Гуничев, Демиденко.

«Минай» (2-й тайм): Бандура, Скиба, Прокопчук, Немчанинов, Дмитрук, Матюшенко, Петько, Тищук, Вакула, Ременяк, Р. Михайлив.

Предупреждения: Федорив (10), Пидручный (14), Киселев (85)

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Источник ФК Металлист
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