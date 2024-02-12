Кто заработал больше за Кубок? Названы призовые Катара и Кот-д'Ивуара

10 и 11 февраля состоялись финальные матчи Кубка Азии и Кубка африканских наций соответственно.

Лучшей сборной Азии стала команда Катара, которая в матче за титул выиграла у Иордании со счетом 3:1.

Сильнее всех на африканском континенте стал Кот-д'Иувар, в поединке за трофей обыгравший Нигерию 2:1.

За свои выступления сборная Катара заработала 5 миллионов долларов призовых, а Кот-д'Ивуар получил чек на 7 миллионов.

Призовые за Кубок Азии:

Катар – 5 миллионов долларов

Иордания – 3 миллиона долларов

Южная Корея / Иран – 1 миллион долларов

Призовые за Кубок Африки:

Кот-д'Ивуар – 7 миллионов долларов

Нигерия – 4 миллиона долларов

ЮАР / ДР Конго – 2.5 миллиона долларов

Видеообзор матча Нигерия – Кот-д'Ивуар – 1:2

Видеообзор матча Иордания – Катар – 1:3 смотреть на YouTube