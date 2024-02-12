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Кубок Азии
12 февраля 2024, 02:15 |
335
0

Кто заработал больше за Кубок? Названы призовые Катара и Кот-д'Ивуара

Катар в финале Кубка Азиии выиграл у Иордании, а Кот-д'Иваур в Кубке Африки обыграл Нигерию

12 февраля 2024, 02:15 |
335
0
Кто заработал больше за Кубок? Названы призовые Катара и Кот-д'Ивуара
Twitter

10 и 11 февраля состоялись финальные матчи Кубка Азии и Кубка африканских наций соответственно.

Лучшей сборной Азии стала команда Катара, которая в матче за титул выиграла у Иордании со счетом 3:1.

Сильнее всех на африканском континенте стал Кот-д'Иувар, в поединке за трофей обыгравший Нигерию 2:1.

За свои выступления сборная Катара заработала 5 миллионов долларов призовых, а Кот-д'Ивуар получил чек на 7 миллионов.

Призовые за Кубок Азии:

  • Катар – 5 миллионов долларов
  • Иордания – 3 миллиона долларов
  • Южная Корея / Иран – 1 миллион долларов

Призовые за Кубок Африки:

  • Кот-д'Ивуар – 7 миллионов долларов
  • Нигерия – 4 миллиона долларов
  • ЮАР / ДР Конго – 2.5 миллиона долларов

Видеообзор матча Нигерия – Кот-д'Ивуар – 1:2

Видеообзор матча Иордания – Катар – 1:3 смотреть на YouTube

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Источник Sport.ua
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