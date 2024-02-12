Кто заработал больше за Кубок? Названы призовые Катара и Кот-д'Ивуара
Катар в финале Кубка Азиии выиграл у Иордании, а Кот-д'Иваур в Кубке Африки обыграл Нигерию
10 и 11 февраля состоялись финальные матчи Кубка Азии и Кубка африканских наций соответственно.
Лучшей сборной Азии стала команда Катара, которая в матче за титул выиграла у Иордании со счетом 3:1.
Сильнее всех на африканском континенте стал Кот-д'Иувар, в поединке за трофей обыгравший Нигерию 2:1.
За свои выступления сборная Катара заработала 5 миллионов долларов призовых, а Кот-д'Ивуар получил чек на 7 миллионов.
Призовые за Кубок Азии:
- Катар – 5 миллионов долларов
- Иордания – 3 миллиона долларов
- Южная Корея / Иран – 1 миллион долларов
Призовые за Кубок Африки:
- Кот-д'Ивуар – 7 миллионов долларов
- Нигерия – 4 миллиона долларов
- ЮАР / ДР Конго – 2.5 миллиона долларов
Видеообзор матча Нигерия – Кот-д'Ивуар – 1:2
Видеообзор матча Иордания – Катар – 1:3 смотреть на YouTube
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