Хет-трик с пенальти. Сборная Катара второй раз подряд выиграла Кубок Азии

Сборная Катара на домашней арене второй раз подряд выиграла Кубок Азии. 10 февраля в Катаре состоялся финальный матч, в котором встретились команды Иордании и Катара.

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Ранее в полуфинале Иордания сенсационно обыграла команду Южной Кореи (2:0), а Катар взял верх над Ираном (3:2) Финальная игра состоялась в Лусаиле на арене, которая принимала финал ЧМ-2022.

Забив три раза пенальти, хет-трик в финале оформил форвард катарцев Акрам Афиф. У соперников отличился Язан Аль-Наймат. Сборная Катара дома выиграла финал со счетом 3:1 и стала триумфатором Кубка Азии второй раз подряд.

За всю историю Кубок Азии выигрывали: Япония (4 титула), Саудовская Аравия, Иран (по 3), Южная Корея, Катар (по 2), Израиль, Кувейт, Австралия, Ирак (по 1).

Кубок Азии. Финал

Лусаиль (Катар), 10 февраля 2024

17:00. Иордания – Катар – 1:3

Голы: Аль-Наймат, 67 – Афиф, 22 (пен), 73 (пен), 90+4 (пен)

Фотогалерея матча