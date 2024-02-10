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Кубок Азии
Иордания
10.02.2024 17:00 – FT 1 : 3
Катар
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Кубок Азии
10 февраля 2024, 19:15 | Обновлено 10 февраля 2024, 19:26
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Хет-трик с пенальти. Сборная Катара второй раз подряд выиграла Кубок Азии

В финале хозяева турнира обыграли сборную Иордании со счетом 3:1

10 февраля 2024, 19:15 | Обновлено 10 февраля 2024, 19:26
727
1
Хет-трик с пенальти. Сборная Катара второй раз подряд выиграла Кубок Азии
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Катара на домашней арене второй раз подряд выиграла Кубок Азии. 10 февраля в Катаре состоялся финальный матч, в котором встретились команды Иордании и Катара.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее в полуфинале Иордания сенсационно обыграла команду Южной Кореи (2:0), а Катар взял верх над Ираном (3:2) Финальная игра состоялась в Лусаиле на арене, которая принимала финал ЧМ-2022.

Забив три раза пенальти, хет-трик в финале оформил форвард катарцев Акрам Афиф. У соперников отличился Язан Аль-Наймат. Сборная Катара дома выиграла финал со счетом 3:1 и стала триумфатором Кубка Азии второй раз подряд.

За всю историю Кубок Азии выигрывали: Япония (4 титула), Саудовская Аравия, Иран (по 3), Южная Корея, Катар (по 2), Израиль, Кувейт, Австралия, Ирак (по 1).

Кубок Азии. Финал

Лусаиль (Катар), 10 февраля 2024

17:00. Иордания – Катар – 1:3

Голы: Аль-Наймат, 67 – Афиф, 22 (пен), 73 (пен), 90+4 (пен)

Фотогалерея матча

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Источник Sport.ua
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February 30
Катар верхних дыхательных путей.   
Вот так они себе  и ЧМ затащили.
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