10 февраля в 17:00 в Катаре проходит финал Кубка Азии по футболу, в котором играют Иордания и Катар.

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В полуфинале Иордания обыграла команду Южной Кореи (2:0), а Катар взял верх над Ираном (3:2)

Финальная игра состоится в Лусаиле на арене, которая принимала финал ЧМ-2022.

Кубок Азии

Катар, 12 января – 10 февраля 2024

1/2 финала

06.02. 17:00. Иордания – Южная Корея – 2:0

– Южная Корея – 2:0 07.02. 17:00. Иран – Катар – 2:3

Финал

10.02. 17:00. Иордания – Катар

Иордания – Катар. Финал Кубка Азии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит телеканал Sport 1.