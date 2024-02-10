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Кубок Азии
Иордания
10.02.2024 17:00 – 45+ 0 : 1
Катар
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Азии
10 февраля 2024, 17:06 |
2545
0

Иордания – Катар. Финал Кубка Азии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 10 февраля в 17:00 матч финальный матч Кубка Азии

10 февраля 2024, 17:06 |
2545
0
Иордания – Катар. Финал Кубка Азии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

10 февраля в 17:00 в Катаре проходит финал Кубка Азии по футболу, в котором играют Иордания и Катар.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В полуфинале Иордания обыграла команду Южной Кореи (2:0), а Катар взял верх над Ираном (3:2)

Финальная игра состоится в Лусаиле на арене, которая принимала финал ЧМ-2022.

Кубок Азии

Катар, 12 января – 10 февраля 2024

1/2 финала

  • 06.02. 17:00. Иордания – Южная Корея – 2:0
  • 07.02. 17:00. Иран – Катар – 2:3

Финал

  • 10.02. 17:00. Иордания – Катар

Иордания – Катар. Финал Кубка Азии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит телеканал Sport 1.

События матча

22’
ГОЛ ! С пенальти забил Акрам Афиф (Катар).
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Источник Sport.ua
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