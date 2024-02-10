Кубок Азии10 февраля 2024, 17:06 |
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Иордания – Катар. Финал Кубка Азии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 10 февраля в 17:00 матч финальный матч Кубка Азии
10 февраля 2024, 17:06 |
2545
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10 февраля в 17:00 в Катаре проходит финал Кубка Азии по футболу, в котором играют Иордания и Катар.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В полуфинале Иордания обыграла команду Южной Кореи (2:0), а Катар взял верх над Ираном (3:2)
Финальная игра состоится в Лусаиле на арене, которая принимала финал ЧМ-2022.
Кубок Азии
Катар, 12 января – 10 февраля 2024
1/2 финала
- 06.02. 17:00. Иордания – Южная Корея – 2:0
- 07.02. 17:00. Иран – Катар – 2:3
Финал
- 10.02. 17:00. Иордания – Катар
Иордания – Катар. Финал Кубка Азии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проводит телеканал Sport 1.
События матча
22’
ГОЛ ! С пенальти забил Акрам Афиф (Катар).
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