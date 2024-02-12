Чемпионат Португалии. Спортинг поиздевался над Брагой, победа Риу Аве
«Спортинг» забил сильному сопернику 5 голов
11 февраля состоялось три матча 21-го тура чемпионата Португалии. «Бенфика» Анатолия Трубина вырвала ничью в гостях против «Витории Гимараеш». Украинец отыграл весь матч.
Осечкой конкурентов воспользовался «Спортинг». «Львы» неожиданно легко одолели «Брагу».
В ещё одном поединке дня «Риу Аве» дожал «Каза Пиа». Победный гол забил Якубу на 88-й минуте.
Чемпионат Португалии. 21-й тур.
Спортинг – Брага – 5:0
Голы: Тринкан (8), Овен (11), Дьекереш (71), Браганса (73), Сантуш (85)
Риу Аве – Каза Пиа – 1:0
Гол: Якубу (88)
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