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Португалия
12 февраля 2024, 01:55 | Обновлено 12 февраля 2024, 02:06
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0

Чемпионат Португалии. Спортинг поиздевался над Брагой, победа Риу Аве

«Спортинг» забил сильному сопернику 5 голов

12 февраля 2024, 01:55 | Обновлено 12 февраля 2024, 02:06
9
0
Чемпионат Португалии. Спортинг поиздевался над Брагой, победа Риу Аве
Getty Images/Global Images Ukraine

11 февраля состоялось три матча 21-го тура чемпионата Португалии. «Бенфика» Анатолия Трубина вырвала ничью в гостях против «Витории Гимараеш». Украинец отыграл весь матч.

Осечкой конкурентов воспользовался «Спортинг». «Львы» неожиданно легко одолели «Брагу».

В ещё одном поединке дня «Риу Аве» дожал «Каза Пиа». Победный гол забил Якубу на 88-й минуте.

Чемпионат Португалии. 21-й тур.

Спортинг – Брага – 5:0

Голы: Тринкан (8), Овен (11), Дьекереш (71), Браганса (73), Сантуш (85)

Риу Аве – Каза Пиа – 1:0

Гол: Якубу (88)

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Источник Sport.ua
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