Водное поло в Португалии. Трубин пропустил дважды, Бенфика вырвала ничью

11 февраля состоялся матч 21-го тура чемпионата Португалии между командами «Витория Гимараеш» и «Бенфика». Игра завершилась со счетом 2:2.

Украинский голкипер «орлов» Анатолий Трубин вышел в стартовом составе.

Анатолий пропустил от Тиаго Силвы на 35-й минуте с пенальти, а также на 61-й от Андрезиньо.

У «Бенфики» в ворота хозяев отличились Рафа Силва (44) и Артур Кабрал (90).

Стоит отметить ужасное состояния поля. Газон был очень мокрым, что явно мешало полноценно играть футболистам.

Сейчас «Бенфика» занимает первое место в таблице чемпионата с 52 очками. Столько же и у «Спортинга», но у столичного клуба есть 1 игра в запасе.

«Витория Гимараеш» идет 5-й с 40 пунктами.

Чемпионат Португалии. 21-й тур. 11 февраля

Витория Гимараеш – Бенфика – 2:2

Голы: Силва, 35 (пен.), Андрезиньо, 61 – Рафа Силва, 40, Кабрал, 90

Удаление: Боревкович, 64