Водное поло в Португалии. Трубин пропустил дважды, Бенфика вырвала ничью
«Орлы» поделили очки с «Виторией Гимараеш» в 21-м туре чемпионата
11 февраля состоялся матч 21-го тура чемпионата Португалии между командами «Витория Гимараеш» и «Бенфика». Игра завершилась со счетом 2:2.
Украинский голкипер «орлов» Анатолий Трубин вышел в стартовом составе.
Анатолий пропустил от Тиаго Силвы на 35-й минуте с пенальти, а также на 61-й от Андрезиньо.
У «Бенфики» в ворота хозяев отличились Рафа Силва (44) и Артур Кабрал (90).
Стоит отметить ужасное состояния поля. Газон был очень мокрым, что явно мешало полноценно играть футболистам.
Сейчас «Бенфика» занимает первое место в таблице чемпионата с 52 очками. Столько же и у «Спортинга», но у столичного клуба есть 1 игра в запасе.
«Витория Гимараеш» идет 5-й с 40 пунктами.
Чемпионат Португалии. 21-й тур. 11 февраля
Витория Гимараеш – Бенфика – 2:2
Голы: Силва, 35 (пен.), Андрезиньо, 61 – Рафа Силва, 40, Кабрал, 90
Удаление: Боревкович, 64
🛎️ | APITO FINAL - FULL TIME— Vitória Sport Clube (@VitoriaSC1922) February 11, 2024
90’ Merecíamos mais!
⚽ Tiago Silva (35’) e André Silva (61’)#LigaPortugal | 2-2 | #VSCSLB pic.twitter.com/89efW7Fh04
⏹ Termina a partida.#VSCSLB • #LigaPortugal pic.twitter.com/BkME7lvIeT— SL Benfica (@SLBenfica) February 11, 2024
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