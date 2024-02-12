В матче 21-го тура чемпионата Португалии «Бенфика» отправилась в гости к «Виктории Гимараеш». Анатолий Трубин вышел в старте.

Хозяева идут на пятом месте в таблице, поэтому ожидалось, что легко «орлам» не будет. Все это и подтвердилось.

Стоит отметить, что сказался на игре дождь. Уже на 21-минуте хозяева могли забивать, но мяч послу удара Нуну Сантоса с близкого расстояния буквально застрял в луже.

На 35-й минуте Тиагу Силва реализовал пенальти. Трубин угадал угол, но удар футболиста хозяев был очень ювелирным. Правда, ещё к перерыву гости сумели сравнять счет – забил Рафа Силва.

Во втором тайме «Витория» снова вышла вперед. Украинский голкипер не сумел спасти после удара Андре Силвы. Для «Бенфики» завершилось все не так и плохо, ведь на 90-й минуте Кабрал вырвал ничью. Лиссабонский клуб с 64-й минуты играл в большинстве.

Чемпионат Португалии. 21-й тур

Витория Гимараеш – Бенфика 2:2

Голы: Силва, 35 (пен.), Андрезиньо, 61 – Рафа Силва, 40, Кабрал, 90

Удаление: Боревкович, 64 – ...

Видеообзор матча: