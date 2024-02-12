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Чемпионат Португалии
Витория Гимараеш
11.02.2024 22:30 – FT 2 : 2
Бенфика
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Португалия
12 февраля 2024, 02:44 | Обновлено 12 февраля 2024, 03:17
147
0

Витория Гимараеш – Бенфика – 2:2. Лужа спасла Трубина. Видео голов и обзор

Команда украинца с трудом ушла от поражения

12 февраля 2024, 02:44 | Обновлено 12 февраля 2024, 03:17
147
0
Витория Гимараеш – Бенфика – 2:2. Лужа спасла Трубина. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 21-го тура чемпионата Португалии «Бенфика» отправилась в гости к «Виктории Гимараеш». Анатолий Трубин вышел в старте.

Хозяева идут на пятом месте в таблице, поэтому ожидалось, что легко «орлам» не будет. Все это и подтвердилось.

Стоит отметить, что сказался на игре дождь. Уже на 21-минуте хозяева могли забивать, но мяч послу удара Нуну Сантоса с близкого расстояния буквально застрял в луже.

На 35-й минуте Тиагу Силва реализовал пенальти. Трубин угадал угол, но удар футболиста хозяев был очень ювелирным. Правда, ещё к перерыву гости сумели сравнять счет – забил Рафа Силва.

Во втором тайме «Витория» снова вышла вперед. Украинский голкипер не сумел спасти после удара Андре Силвы. Для «Бенфики» завершилось все не так и плохо, ведь на 90-й минуте Кабрал вырвал ничью. Лиссабонский клуб с 64-й минуты играл в большинстве.

Чемпионат Португалии. 21-й тур

Витория Гимараеш – Бенфика 2:2

Голы: Силва, 35 (пен.), Андрезиньо, 61 – Рафа Силва, 40, Кабрал, 90

Удаление: Боревкович, 64 – ...

Видеообзор матча:

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Артур Кабрал (Бенфика).
64’
Тони Боревкович (Витория Гимараеш) получает красную карточку.
61’
ГОЛ ! Мяч забил Андре Силва (Витория Гимараеш).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Рафа Силва (Бенфика).
35’
ГОЛ ! С пенальти забил Тьягу Силва (Витория Гимараеш).
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Витория Гимараеш Бенфика видео голов и обзор Анатолий Трубин чемпионат Португалии по футболу
Источник Sport.ua
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