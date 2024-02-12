Витория Гимараеш – Бенфика – 2:2. Лужа спасла Трубина. Видео голов и обзор
Команда украинца с трудом ушла от поражения
В матче 21-го тура чемпионата Португалии «Бенфика» отправилась в гости к «Виктории Гимараеш». Анатолий Трубин вышел в старте.
Хозяева идут на пятом месте в таблице, поэтому ожидалось, что легко «орлам» не будет. Все это и подтвердилось.
Стоит отметить, что сказался на игре дождь. Уже на 21-минуте хозяева могли забивать, но мяч послу удара Нуну Сантоса с близкого расстояния буквально застрял в луже.
На 35-й минуте Тиагу Силва реализовал пенальти. Трубин угадал угол, но удар футболиста хозяев был очень ювелирным. Правда, ещё к перерыву гости сумели сравнять счет – забил Рафа Силва.
Во втором тайме «Витория» снова вышла вперед. Украинский голкипер не сумел спасти после удара Андре Силвы. Для «Бенфики» завершилось все не так и плохо, ведь на 90-й минуте Кабрал вырвал ничью. Лиссабонский клуб с 64-й минуты играл в большинстве.
Чемпионат Португалии. 21-й тур
Витория Гимараеш – Бенфика 2:2
Голы: Силва, 35 (пен.), Андрезиньо, 61 – Рафа Силва, 40, Кабрал, 90
Удаление: Боревкович, 64 – ...
Видеообзор матча:
События матча
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