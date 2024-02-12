РОТАНЬ: «Игру с Люнгбю можем занести себе в актив»

Наставник «Александрии» Руслан Ротань поделился эмоциями от товарищеского матча с датским «Люнгбю», который завершился результативным миром.

«Первый тайм был полностью нашим: контроль, моменты, счет должен был быть 2:0 или 3:0. Мы не забили, да, над этим нужно работать. Интенсивность и структура игры – все было на хорошом уровне. Мы хорошо держали ритм, владели игрой – это самое главное. Мне очень понравилась команда.

После перерыва команда соперников перестроилась на три защитника. Начало было для нас нервным, пока мы разбирались с этим. Вышли много молодых игроков, которые уже должны понимать, что если они с первой командой, то нужно делать выводы, нужно настраиваться на матчи и работать на 100 процентов ради победы. Поскольку мы все тренируемся ради победы.

Я доволен, особенно первым таймом. Я думаю, эту игру мы можем занести себе в актив», – сказал Ротань.