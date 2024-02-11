Верес потерял победу над второй командой чешского середняка

Сегодня, 11 февраля 2024 года, состоялся товарищеский матч между второй командой чешской «Сигмы Оломоуц» и украинским «Вересом». Игра закончилась со счетом 2:2.

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Первый гол во встрече был забит лишь в начале второго тайма, когда забитым мячом отметился Денис Янаков. Однако номинальные хозяева уже через 11 минут сравняли счет.

С ничейным результатом матча был не согласен Михаил Шестаков, который снова вывел ровенчан вперед на 75-й минуте. Но за 4 минуты до завершения основного времени игры «Сигма» снова сравняла счет.

Товарищеские матчи. 11 февраля

Сигма Оломоуц Б – Верес – 2:2

Голы: ???, 59, ???, 86 – Янаков, 48, Шестаков, 75