Верес потерял победу над второй командой чешского середняка
Матч против «Сигмы Оломоуц Б» закончился со счетом 2:2
Сегодня, 11 февраля 2024 года, состоялся товарищеский матч между второй командой чешской «Сигмы Оломоуц» и украинским «Вересом». Игра закончилась со счетом 2:2.
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Первый гол во встрече был забит лишь в начале второго тайма, когда забитым мячом отметился Денис Янаков. Однако номинальные хозяева уже через 11 минут сравняли счет.
С ничейным результатом матча был не согласен Михаил Шестаков, который снова вывел ровенчан вперед на 75-й минуте. Но за 4 минуты до завершения основного времени игры «Сигма» снова сравняла счет.
Товарищеские матчи. 11 февраля
Сигма Оломоуц Б – Верес – 2:2
Голы: ???, 59, ???, 86 – Янаков, 48, Шестаков, 75
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