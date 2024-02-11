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Товарищеские матчи
Верес
11.02.2024 14:00 – FT 2 : 2
Сигма
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Украина. Премьер лига
11 февраля 2024, 16:16 |
173
0

Верес потерял победу над второй командой чешского середняка

Матч против «Сигмы Оломоуц Б» закончился со счетом 2:2

11 февраля 2024, 16:16 |
173
0
Верес потерял победу над второй командой чешского середняка
НК Верес

Сегодня, 11 февраля 2024 года, состоялся товарищеский матч между второй командой чешской «Сигмы Оломоуц» и украинским «Вересом». Игра закончилась со счетом 2:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Первый гол во встрече был забит лишь в начале второго тайма, когда забитым мячом отметился Денис Янаков. Однако номинальные хозяева уже через 11 минут сравняли счет.

С ничейным результатом матча был не согласен Михаил Шестаков, который снова вывел ровенчан вперед на 75-й минуте. Но за 4 минуты до завершения основного времени игры «Сигма» снова сравняла счет.

Товарищеские матчи. 11 февраля

Сигма Оломоуц Б – Верес – 2:2
Голы: ???, 59, ???, 86 – Янаков, 48, Шестаков, 75

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Источник Sport.ua
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