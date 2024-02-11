Украина. Премьер лига11 февраля 2024, 12:49 | Обновлено 11 февраля 2024, 12:55
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Верес – Сигма. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 11 февраля в 14:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Турции
11 февраля 2024, 12:49 | Обновлено 11 февраля 2024, 12:55
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Ровенский Верес проводит контрольный матч на зимних сборах в Турции.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Соперником киевской команды является Сигма Оломоуц из Чехии.
Начало товарищеского матча запланировано на 11 февраля о 14:00 по Киеву.
Верес – Сигма. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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