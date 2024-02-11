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Товарищеские матчи
Верес
11.02.2024 14:00 - : -
Сигма
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
11 февраля 2024, 12:49 | Обновлено 11 февраля 2024, 12:55
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Верес – Сигма. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 11 февраля в 14:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Турции

11 февраля 2024, 12:49 | Обновлено 11 февраля 2024, 12:55
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0
Верес – Сигма. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Ровенский Верес проводит контрольный матч на зимних сборах в Турции.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Соперником киевской команды является Сигма Оломоуц из Чехии.

Начало товарищеского матча запланировано на 11 февраля о 14:00 по Киеву.

Верес – Сигма. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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