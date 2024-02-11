Ровенский Верес проводит контрольный матч на зимних сборах в Турции.

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Соперником киевской команды является Сигма Оломоуц из Чехии.

Начало товарищеского матча запланировано на 11 февраля о 14:00 по Киеву.

Верес – Сигма. Смотреть онлайн. LIVE трансляция