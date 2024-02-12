«Верес» продолжает подготовку к УПЛ на учебно-тренировочных сборах в Турции.

На этот раз соперником стали дублеры чешского клуба «Сигма». Молодые игроки из Чехии показали характер и не проиграли представителю элитного украинского дивизиона.

За «Верес» забили Денис Янаков и Михаил Шестаков, который отличился ударом с метра по пустым воротам.

Контрольный матч

Сигма Б – Верес – 2:2.

Голы: Догналек (59), Юрица (86) - Янаков (46), Шестаков (75)

Видеообзор матча