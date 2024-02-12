Украина. Премьер лига12 февраля 2024, 05:26 | Обновлено 12 февраля 2024, 05:39
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Сигма Б – Верес – 2:2. Шестаков забил с метра. Видео голов и обзор
«Верес» не сумел одолеть молодых игроков чешского клуба
12 февраля 2024, 05:26 | Обновлено 12 февраля 2024, 05:39
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«Верес» продолжает подготовку к УПЛ на учебно-тренировочных сборах в Турции.
На этот раз соперником стали дублеры чешского клуба «Сигма». Молодые игроки из Чехии показали характер и не проиграли представителю элитного украинского дивизиона.
За «Верес» забили Денис Янаков и Михаил Шестаков, который отличился ударом с метра по пустым воротам.
Контрольный матч
Сигма Б – Верес – 2:2.
Голы: Догналек (59), Юрица (86) - Янаков (46), Шестаков (75)
Видеообзор матча
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