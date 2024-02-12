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  4. Сигма Б – Верес – 2:2. Шестаков забил с метра. Видео голов и обзор
Украина. Премьер лига
12 февраля 2024, 05:26 | Обновлено 12 февраля 2024, 05:39
61
0

Сигма Б – Верес – 2:2. Шестаков забил с метра. Видео голов и обзор

«Верес» не сумел одолеть молодых игроков чешского клуба

12 февраля 2024, 05:26 | Обновлено 12 февраля 2024, 05:39
61
0
Сигма Б – Верес – 2:2. Шестаков забил с метра. Видео голов и обзор
НК Верес

«Верес» продолжает подготовку к УПЛ на учебно-тренировочных сборах в Турции.

На этот раз соперником стали дублеры чешского клуба «Сигма». Молодые игроки из Чехии показали характер и не проиграли представителю элитного украинского дивизиона.

За «Верес» забили Денис Янаков и Михаил Шестаков, который отличился ударом с метра по пустым воротам.

Контрольный матч

Сигма Б – Верес – 2:2.

Голы: Догналек (59), Юрица (86) - Янаков (46), Шестаков (75)

Видеообзор матча

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Источник Sport.ua
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