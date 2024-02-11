ВИДЕО. Ла Лига поздравила Лунина с днем рождения, вспомнив его сейвы
В этом сезоне Андрей сыграл уже 12 матчей в чемпионате
Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин в воскресенье отметил свой день рождения в кругу семьи. Украинскому голкиперу сегодня исполнилось 25 лет.
Один из аккаунтов Ла Лиги в твиттере поздравил украинца, опубликовав нарезку его лучших сейвов в чемпионате Испании.
«Номер 13 сегодня празднует. С днем рождения, Лунин!», – гласит подпись к видео.
Ранее Андрей Лунин прокомментировал разгромную победу против «Жироны», за которую выступают украинцы Артем Довбик и Виктор Цыганков.
🤍 El número 13 está de celebración,— LALIGA (@LaLiga) February 11, 2024
¡feliz cumpleaños, @AndreyLunin13!#LALIGAEASPORTS | @realmadrid pic.twitter.com/KIWQmRppQc
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Поединок состоится 11 февраля в 21:45 по Киеву