ВИДЕО. Ла Лига поздравила Лунина с днем рождения, вспомнив его сейвы

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин в воскресенье отметил свой день рождения в кругу семьи. Украинскому голкиперу сегодня исполнилось 25 лет.

Один из аккаунтов Ла Лиги в твиттере поздравил украинца, опубликовав нарезку его лучших сейвов в чемпионате Испании.

«Номер 13 сегодня празднует. С днем рождения, Лунин!», – гласит подпись к видео.

Ранее Андрей Лунин прокомментировал разгромную победу против «Жироны», за которую выступают украинцы Артем Довбик и Виктор Цыганков.