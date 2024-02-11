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  4. ВИДЕО. Ла Лига поздравила Лунина с днем рождения, вспомнив его сейвы
Испания
11 февраля 2024, 15:54 |
1063
0

ВИДЕО. Ла Лига поздравила Лунина с днем рождения, вспомнив его сейвы

В этом сезоне Андрей сыграл уже 12 матчей в чемпионате

11 февраля 2024, 15:54 |
1063
0
ВИДЕО. Ла Лига поздравила Лунина с днем рождения, вспомнив его сейвы
с

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин в воскресенье отметил свой день рождения в кругу семьи. Украинскому голкиперу сегодня исполнилось 25 лет.

Один из аккаунтов Ла Лиги в твиттере поздравил украинца, опубликовав нарезку его лучших сейвов в чемпионате Испании.

«Номер 13 сегодня празднует. С днем рождения, Лунин!», – гласит подпись к видео.

Ранее Андрей Лунин прокомментировал разгромную победу против «Жироны», за которую выступают украинцы Артем Довбик и Виктор Цыганков.

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видео день рождения чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин
Источник Sport.ua
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