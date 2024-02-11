Заря – Пюник – 4:0. Разгром армян. Видео голов и обзор матча

Состоялся товарищеский поединок между луганским «Зарей» и армянским «Пюником». Игра закончилась разгромом в исполнении украинской команды , команда Юрия Коваля забила четыре гола. Отличились Бугай, Волошин, Бенедюк и Горбач.

Товарищеский матч

«Заря» (Луганск, Украина) - «Пюник» (Ереван, Армения) – 4:0

Голы: Бугай, 36, Волошин, 69, Бенедюк, 77, Горбач, 81.

«Заря»: Турбаевский, Боль (Батагов, 61), Джордан, Вантух, Бутко (Гулько, 78), Башич (Дришлюк, 61), Мишнев (Ндур, 76), Яцык (Волошин, 61), Слесар (Горбач, 61), Бугай (Жуниньо, 46), Герреро (Бенедюк, 70)