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Заря
10.02.2024 15:00 – FT 4 : 0
Пюник
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Украина. Премьер лига
11 февраля 2024, 03:20 | Обновлено 11 февраля 2024, 03:32
55
0

Заря – Пюник – 4:0. Разгром армян. Видео голов и обзор матча

Луганская команда забила четыре гола

11 февраля 2024, 03:20 | Обновлено 11 февраля 2024, 03:32
55
0
Заря – Пюник – 4:0. Разгром армян. Видео голов и обзор матча
Скриншот с видео

Состоялся товарищеский поединок между луганским «Зарей» и армянским «Пюником». Игра закончилась разгромом в исполнении украинской команды , команда Юрия Коваля забила четыре гола. Отличились Бугай, Волошин, Бенедюк и Горбач.

Товарищеский матч

«Заря» (Луганск, Украина) - «Пюник» (Ереван, Армения) – 4:0

Голы: Бугай, 36, Волошин, 69, Бенедюк, 77, Горбач, 81.

«Заря»: Турбаевский, Боль (Батагов, 61), Джордан, Вантух, Бутко (Гулько, 78), Башич (Дришлюк, 61), Мишнев (Ндур, 76), Яцык (Волошин, 61), Слесар (Горбач, 61), Бугай (Жуниньо, 46), Герреро (Бенедюк, 70)

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Источник Sport.ua
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