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Заря
10.02.2024 15:00 – FT 4 : 0
Пюник
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Украина. Премьер лига
10 февраля 2024, 18:30 |
526
0

Заря одержала рагромную победу в контрольном матче

Забили Пюнику четыре гола

10 февраля 2024, 18:30 |
526
0
Заря одержала рагромную победу в контрольном матче
ФК Заря

Заря продолжает сборы в Турции, а очередным соперником в контрольном матче стал армянский Пюник. Украинская команда выиграла 4:0 благодаря голам Бугая, Волошина, Бенедюка и Горбача.

Чемпионат УПЛ Заря возобновит 26 февраля матчем с Ворсклой.

Контрольный матч

«Заря» (Луганск, Украина) – «Пюник» (Ереван, Армения) 4:0
Голы: Бугай 36, Волошин 69, Бенедюк 77, Горбач 81.

Состав «Зари»: 30. Турбаевский, 3. Боль (44. Батагов, 61), 55. Джордан, 47. Вантух, 2. Бутко (6. Гулько, 78), 74. Башич (15. Дришлюк, 61), 9. Мишнев (25. Ндур, 76), 5. Яцык (16. Волошин, 61), 10. Слесар (17. Горбач, 61), 19. Бугай (11. Жуниньо, 46), 39. Герреро (31. Бенедюк, 70)

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Источник Sport.ua
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