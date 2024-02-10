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Товарищеские матчи
Заря
10.02.2024 15:00 - : -
Пюник
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
10 февраля 2024, 12:06 | Обновлено 10 февраля 2024, 12:13
49
0

Заря – Пюник. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 10 февраля в 15:00 товарищеский матч

10 февраля 2024, 12:06 | Обновлено 10 февраля 2024, 12:13
49
0
Заря – Пюник. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Заря Луганск

В субботу, 10 февраля, состоится товарищеский матч зимней паузы, в котором встретятся луганский клуб «Заря» и команда «Пюник» из Армении.

Начало поединка запланировано в 15:00 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Видеотрансляцию матча будет доступна на официальном YouTube-канале клуба «Заря».

Заря – Пюник. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Заря Луганск Пюник смотреть онлайн товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ
Источник Sport.ua
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