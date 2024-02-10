Украина. Премьер лига10 февраля 2024, 12:06 | Обновлено 10 февраля 2024, 12:13
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Заря – Пюник. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 10 февраля в 15:00 товарищеский матч
10 февраля 2024, 12:06 | Обновлено 10 февраля 2024, 12:13
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В субботу, 10 февраля, состоится товарищеский матч зимней паузы, в котором встретятся луганский клуб «Заря» и команда «Пюник» из Армении.
Начало поединка запланировано в 15:00 по киевскому времени.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Видеотрансляцию матча будет доступна на официальном YouTube-канале клуба «Заря».
Заря – Пюник. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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