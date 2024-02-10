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  4. Шахтеру на заметку. Гаттузо признал, что у Марселя игровой кризис
Лига Европы
10 февраля 2024, 22:16 |
93
0

Шахтеру на заметку. Гаттузо признал, что у Марселя игровой кризис

Французская команда не одержала ни одной победы в пяти последних матчах

10 февраля 2024, 22:16 |
93
0
Шахтеру на заметку. Гаттузо признал, что у Марселя игровой кризис
twitter.com/OM_Officiel

Перед поединком 1/16 финала Лиги Европы против «Шахтера», который должен состояться 15 февраля, «Марсель» провел очередной матч в рамках французской Лиги 1. Соперником провансальцев был «Мец», с которым команда Дженнаро Гаттузо сподобилась сыграть лишь вничью 1:1.

После игры Гаттузо признал, что «Марсель» ныне находится в игровом кризисе, но дал понять, что верит в способность своих подопечных исправить ситуацию.

«Мы можем говорить о мини-кризисе. У нас нет побед в пяти играх, и говорить о четвертом месте сейчас можно лишь как об утопии. Но если бы я не верил в эту цель, я бы отправился домой».

«Это была особенная неделя. Клуб, болельщики и я просили другого менталитета, большей приверженности, и это проявилось. Команда сделала очень многое. Мы обязаны чтить эту футболку. Матчей еще много, и я не вижу, почему бы в них не верить. Но команде нужно выигрывать матчи. Я капитан этого корабля, это мои обязанности. Я должен сделать все, чтобы доставить его к месту назначения», - сказал Гаттузо.

Ранее сообщалось, что члены семьи Дженнаро Гаттузо столкнулись с вымогательством в Италии, из-за чего коучу «Марселя» якобы даже пришлось заплатить бандитам определенную сумму, чтобы те оставили его родственников в покое.

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Марсель Дженнаро Гаттузо Шахтер - Марсель Мец чемпионат Франции по футболу
Источник So Foot
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