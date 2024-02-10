Лига 1. Марсель в меньшинстве сыграл вничью с командой Мец
На 31-й минуте у хозяев поля был удален Самюэль Жиго
В матче 21-го тура чемпионата Франции «Марсель» на «Велодроме» сыграл вничью с клубом «Мец» (1:1).
На 31-й минуте у хозяев поля был удален Самюэль Жиго, и провансальская команда осталась в меньшинстве
Хозяева поля после перерыва вышли вперед, когда отличился Фарис Мумбанья. Но для гостей Матье Удол быстро сравнял счет.
Лидеры Лиги 1: ПСЖ (47), Ницца (39), Брест (36), Лилль, Монако (по 35), Ланс (32), Марсель, Реймс (по 30).
Чемпионат Франции. 21-й тур, 9 февраля
Марсель – Мец – 1:1
Голы: Фарис Мумбанья, 56 – Матье Удол, 61
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