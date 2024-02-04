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  4. Гаттузо не до Шахтера. СМИ пишут, что его семья стала жертвой вымогателей
Франция
04 февраля 2024, 11:05 |
1659
5

Гаттузо не до Шахтера. СМИ пишут, что его семья стала жертвой вымогателей

Уже 15 февраля «Марселю» предстоит сыграть против «Шахтера» в Лиге Европы

04 февраля 2024, 11:05 |
1659
5
Гаттузо не до Шахтера. СМИ пишут, что его семья стала жертвой вымогателей
Getty Images/Global Images Ukraine. Дженнаро Гаттузо

Семья главного тренера «Марселя» Дженнаро Гаттузо в последние недели предположительно столкнулась с вымогательством со стороны Ндрангеты, калабрийской организованной преступной группировки.

Как удалось узнать журналистам, к итальянским властям за помощью обратился отец тренера «Марселя» Франческо Гаттузо, который планировал установить фотоэлектрические панели на принадлежащей ему земле. Для этого мужчина разработал проект, под реализацию которого получил финансирование в размере 80 тысяч евро. Ндрангета якобы требовала деньги и пыталась оказать давление на Франческо Гаттузо, дважды поджигая машину его дочери Иды Эльвиры Гаттузо, сестры Дженнаро, в октябре, а затем в декабре минувшего года.

После того, как Франческо Гаттузо подал заявление в полицию по поводу поджогов автомобиля, началось расследование, включавшее прослушивание телефонных разговоров. На одном из них, согласно данным, опубликованным в субботу газетой Il Fatto Quotidiano, сестра Гаттузо разговаривает с другом и указывает, что ее брат заплатил вымогателям заявленную сумму, а именно 3 тысячи евро.

Расследование привело к аресту двух мужчин, связанных с Ндрангетой.

Сам Дженнаро Гаттузо отказался комментировать для СМИ информацию о том, что он заплатил деньги вымогателям.

Напомним, «Марсель» является соперником «Шахтера» по 1/16 финала Лиги Европы. Первый матч команды проведут между собой на поле «горняков» 15 февраля.

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Дженнаро Гаттузо Марсель Шахтер Донецк преступность Италия
Источник L'Equipe
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Александр
3 тыысячи евро для гаттузо копейки 
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Boodya
Якийсь дивний заголовок
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Pavel_i_CO
шахтьор в назву статті можна було не додавати, бо там господар - здирник 
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