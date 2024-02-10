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  4. Шахтер может вернуть вингера из Бразилии раньше, чем планировалось
Украина. Премьер лига
10 февраля 2024, 18:11 |
1207
6

Шахтер может вернуть вингера из Бразилии раньше, чем планировалось

Агент Педриньо работает над возвращением в УПЛ

10 февраля 2024, 18:11 |
1207
6
Шахтер может вернуть вингера из Бразилии раньше, чем планировалось
Instagram. Педриньо

Бразильский вингер Педриньо подписал с «Шахтером» новый контракт на 5 лет. Ожидается, что он присоединится к команде в июле 2024 года. Игрок сейчас выступает за «Атлетико Минейро».

Ранее сообщалось, что бразилец вернется в Украину в июле 2024 года, но журналист Жорже Никола сообщил, что агент бразильца Вилл Дантас работает над возвращением бразильца в «Шахтер» до конца зимнего трансферного окна.

Сообщается, что причиной такого решения бразильца стало малое количество игровой практики в «Атлетико Минейро».

Ранее Педриньо раскритиковали за контракт с «Шахтером». Его агент жестко ответил.

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трансферы Атлетико Минейро Шахтер Донецк Педриньо (Педро Виктор Делмино да Силва) трансферы УПЛ
Источник Twitter
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Remark
Накуй йдіть, полупідори риговські зі своїми коментами))
Лайно ригівське вже всралося під себе і воняє 
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+1
Лига конференций без динамо
Чемпион ждёт скорей возвращайся топчик 
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-1
Фанькин кот
Да! Нужно легов в Украину возвращать и дынамку суркисову во все дыры драть!!!
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-7
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