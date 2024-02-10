Шахтер может вернуть вингера из Бразилии раньше, чем планировалось

Бразильский вингер Педриньо подписал с «Шахтером» новый контракт на 5 лет. Ожидается, что он присоединится к команде в июле 2024 года. Игрок сейчас выступает за «Атлетико Минейро».

Ранее сообщалось, что бразилец вернется в Украину в июле 2024 года, но журналист Жорже Никола сообщил, что агент бразильца Вилл Дантас работает над возвращением бразильца в «Шахтер» до конца зимнего трансферного окна.

Сообщается, что причиной такого решения бразильца стало малое количество игровой практики в «Атлетико Минейро».

Ранее Педриньо раскритиковали за контракт с «Шахтером». Его агент жестко ответил.