Шахтер может вернуть вингера из Бразилии раньше, чем планировалось
Агент Педриньо работает над возвращением в УПЛ
Бразильский вингер Педриньо подписал с «Шахтером» новый контракт на 5 лет. Ожидается, что он присоединится к команде в июле 2024 года. Игрок сейчас выступает за «Атлетико Минейро».
Ранее сообщалось, что бразилец вернется в Украину в июле 2024 года, но журналист Жорже Никола сообщил, что агент бразильца Вилл Дантас работает над возвращением бразильца в «Шахтер» до конца зимнего трансферного окна.
Сообщается, что причиной такого решения бразильца стало малое количество игровой практики в «Атлетико Минейро».
Ранее Педриньо раскритиковали за контракт с «Шахтером». Его агент жестко ответил.
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