Педриньо раскритиковали за контракт с Шахтером. Его агент жестко ответил

Бразильский вингер Педриньо подписал с «Шахтером» новый контракт на 5 лет. Ожидается, что он присоединится к команде в июле 2024 года. Игрок сейчас выступает за «Атлетико Минейро».

За подписание нового контракта с «горняками» Педриньо раскритиковали в Бразилии. За игрока вступился его агент Уилл Дантас, ответивший критикам.

«Сумма, которую Педриньо заработает в «Шахтере» за 1 месяц, вы и вся ваша семья не заработает за всю жизнь. С каждым днем Педриньо становится все успешнее, и неудивительно, что «Шахтер» удвоил ему зарплату и продлил с ним контракт на пять лет. Он добьется успеха, а вы – неудачники, у вас полное дер*мо в жизни и вы останетесь дер*мом до конца своей жизни», – ответил агент критикам.