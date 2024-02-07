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  4. Педриньо раскритиковали за контракт с Шахтером. Его агент жестко ответил
Украина. Премьер лига
07 февраля 2024, 19:52 | Обновлено 07 февраля 2024, 20:00
2323
7

Педриньо раскритиковали за контракт с Шахтером. Его агент жестко ответил

Уилл Дантас вступился за бразильца

07 февраля 2024, 19:52 | Обновлено 07 февраля 2024, 20:00
2323
7
Педриньо раскритиковали за контракт с Шахтером. Его агент жестко ответил
ФК Шахтер. Педриньо

Бразильский вингер Педриньо подписал с «Шахтером» новый контракт на 5 лет. Ожидается, что он присоединится к команде в июле 2024 года. Игрок сейчас выступает за «Атлетико Минейро».

За подписание нового контракта с «горняками» Педриньо раскритиковали в Бразилии. За игрока вступился его агент Уилл Дантас, ответивший критикам.

«Сумма, которую Педриньо заработает в «Шахтере» за 1 месяц, вы и вся ваша семья не заработает за всю жизнь. С каждым днем Педриньо становится все успешнее, и неудивительно, что «Шахтер» удвоил ему зарплату и продлил с ним контракт на пять лет. Он добьется успеха, а вы – неудачники, у вас полное дер*мо в жизни и вы останетесь дер*мом до конца своей жизни», – ответил агент критикам.

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Источник: Шахтер бесплатно отдал полузащитника клубу-конкуренту
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Источник Twitter
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Serhii P.
"Те, скільки Педріньйо заробить у «Шахтарі» за 1 місяць, ви й вся ваша родина не заробить за все життя."  
Слів немає...
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+5
Gargantua
ахахахах
запомните этот твитт
посмотрим что из этого получится
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+3
Показать Скрыть 1 ответ
Дані Рохас
тише тише, конструктивная критика и беспокойство людей можно понять Ух агент так агент)
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0
BARA.bass
Это всё зависливые кретины. Чувак будет играть каждый год в ЕВРО КУБКАХ, и как сказал агент по деньгам подъем хороший, так что тут выиграет обе стороны, он неплохо смотрелся когда играл за Шахтёр.
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-1
Віктор Коробка
Ого, у них, видно, теж вистачає любителів срачу та критики своїх гравців, граючих за бугром. Респект агенту.
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-1
Лига конференций без динамо
Сколько проигрывает дырявый суркис опзжшник в казино в монако за ночь  ,его боты дырявые  не заработают столько  здесь строча бред  за всю свою жизнь   
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-2
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