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Лига наций
10 февраля 2024, 12:43 | Обновлено 10 февраля 2024, 13:03
144
0

Юрий ВИРТ: «Украина – фаворит группы В в Лиге наций»

Экс-голкипер сборной уверен, что у сборной Украины все будет хорошо

10 февраля 2024, 12:43 | Обновлено 10 февраля 2024, 13:03
144
0
Юрий ВИРТ: «Украина – фаворит группы В в Лиге наций»
ФК Верес. Юрий Вирт

Бывший вратарь национальной сборной Украины Юрий Вирт эксклюзивно для Sport.ua рассказал, чего ожидает от подопечных Сергея Реброва в Лиге наций В, где их соперниками будут чехи, албанцы и грузины:

«На мой взгляд, со жребием нашей сборной повезло. Я всегда стараюсь быть осторожным в прогнозах, но на этот раз ситуация для меня понятна.

Именно украинцы – фавориты группового турнира. И это отнюдь не шапкозакидательство. Считаю, что по классу украинцы превосходят своих визави. Помешать занять первое место они могут только сами, если не продемонстрируют свой потенциал. Но я верю, что этого не произойдет и все будет хорошо.

Более того, убежден, что у подопечных Сергея Реброва не должно быть проблем и в марте в стыковых поединках за право выступать в финальной части чемпионата Европы. Больше всего радует, что обостряется конкуренция за место в стартовом составе благодаря появлению молодых талантов. И это изрядно помогает прогрессировать».

Напомним, что в стартовом туре Лиги наций В сборная Украины 7 сентября будет принимать албанцев.

Ранее известный украинский тренер Сергей Ковалец прокомментировал жеребьевку Лиги наций.

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Источник Sport.ua
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