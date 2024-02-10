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Лига наций
10 февраля 2024, 12:09 | Обновлено 10 февраля 2024, 12:46
148
1

Сергей КОВАЛЕЦ: «Лига наций – это шанс для молодежи»

Украинский тренер – о жеребьевке Лиги наций

10 февраля 2024, 12:09 | Обновлено 10 февраля 2024, 12:46
148
1
Сергей КОВАЛЕЦ: «Лига наций – это шанс для молодежи»
dynamo.kiev.ua. Сергей Ковалец

Известный украинский тренер Сергей Ковалец прокомментировал жеребьевку Лигу наций, где Украина получила в соперники Чехию, Албанию и Грузию.

– Надо уважать всех соперников. Мы понимаем, что футбол развивается. Читал интервью Сергея Реброва, и он говорил, что сейчас стоит думать о матчах плей-офф, чтобы выйти на чемпионат Европы и поехать в Германию. Если говорить по соперникам, то нет топ-сборных: Англии, Италии или других. Но и у грузин или албанцев будет большая мотивация, чтобы занять первое место в группе.

– С кем будет играть тяжелее всего?
– Думаю, с каждой командой будет сложно, но интересно. Один минус: мы будем играть все матчи. Не в Украине, к сожалению. Играли бы дома, было бы легче. Здесь свои болельщики. Но мотивация у наших игроков достаточно высока, и многие сборники играют очень хорошо в европейских чемпионатах, в своих клубах.

– Что следует сборной Украины наигрывать на этом турнире? Как вообще относиться к таким испытаниям?
– Сборная не так и часто собирается. Плюс мало времени на подготовку к играм. Поэтому очень хорошо, что есть подобные турниры и матчи с хорошими соперниками. Они позволяют наиграть состав. Это еще шанс молодежи. А таких у нас много есть в чемпионате Украины и за рубежом. Поэтому нужно относиться к таким поединкам серьезно, потому что это дополнительный шанс выйти на большой турнир.

– Спрогнозируйте по местам, все позиции в нашей группе.
– Хотелось, чтобы мы заняли первое место и вышли в дивизион А. Думаю, что так и будет. А кто какое в итоге место будет иметь? Не знаю. Давайте не будем гадать. Равная группа. Выделить фаворита даже сложно.

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Источник NV.ua
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Комментарии 1
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Vitaliy Shevchenko
Які  награвання складу та шанс для молоді? Для нас даний турнір нічим не повинен відрізнятись від відбору до ЧС. Тому що виграти групу, а це на довгій дистанції переграти якогось топа, типу Німеччини чи Франції і як мінімум команду за класом наближену до нас.  
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