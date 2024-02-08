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Лига наций
08 февраля 2024, 19:41 | Обновлено 08 февраля 2024, 19:55
3045
10

Сборная Украины узнала соперников. Итоги жеребьевки Лиги наций

В Париже определены контуры будущего турнира для сборных

08 февраля 2024, 19:41 | Обновлено 08 февраля 2024, 19:55
3045
10
Сборная Украины узнала соперников. Итоги жеребьевки Лиги наций
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 8 февраля 2024 года в Париже состоялась жеребьевка Лиги наций 2024/25.

В дивизионах А, В и С будет выступать по 16 сборных, а в дивизионе D – 6 команд.

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Сборная Украины будет выступать в Лиге В. Команда Сергея Реброва находилась во второй корзине и по итогам жеребьевки попала в группу:

  • Группа B1: Чехия, Украина, Албания, Грузия

Формат соревнований

В дивизионах А, В и С участники разделены на 4 группы по 4 команды. В дивизионе D будут две группы по три сборных.

Победители групп Лиги А и команды, занявшие вторые места, примут участие в четвертьфинальных матчах ЛН дома и на выезде, а победители этих противостояний квалифицируются в финал четырех. Сборные, которые займут последние места в своих квартетах, перейдут в дивизион В.

Команды, занявшие первые места в группах дивизионов В, С и D, поднимутся соответственно в дивизионы А, В и С. Сборные, которые займут последние места в дивизионе В, перейдут в дивизион С. Две худшие сборные дивизиона С перейдут в дивизион D.

Команды, которые займут третье место в группах Лиги А и третье – в Лиге В, сыграют в плей-офф за повышение/понижение дома и на выезде против команд, которые займут вторые места в группах Лиги В и вторые – в группах Лиги С соответственно.

Единственная из всех членов УЕФА команда – россия – снова к соревнованиям не допущена.

Календарь матчей Лиги наций

  • 1-й тур: 5–7 сентября 2024 года
  • 2-й тур: 8–10 сентября 2024 года
  • 3-й тур: 10–12 октября 2024 года
  • 4-й тур: 13–15 октября 2024 года
  • 5-й тур: 14–16 ноября 2024 года
  • 6-й тур: 17–19 ноября 2024 года
  • Плей-офф: 17–25 марта 2025 года
  • Финал четырех: 2–10 июня 2025 года

Лига наций 2024/25. Итоги жеребьевки

Лига A

  • Группа A1: Хорватия, Португалия, Польша, Шотландия
  • Группа A2: Италия, Бельгия, Франция, Израиль,
  • Группа A3: Нидерланды, Венгрия, Германия, Босния и Герцеговина
  • Группа A4: Испания, Дания, Швейцария, Сербия

Лига B

  • Группа B1: Чехия, Украина, Албания, Грузия
  • Группа B2: Англия, Финляндия, Ирландия, Греция
  • Группа B3: Австрия, Норвегия, Словения, Казахстан
  • Группа B4: Уэльс, Исландия, Черногория, Турция

Лига С

  • Группа C1: Швеция, Азербайджан, Словакия, Эстония
  • Группа C2: Румыния, Косово, Кипр, Литва / Гибралтар
  • Группа C3: Люксембург, Болгария, Северная Ирландия, беларусь
  • Группа C4: Армения, Фарерские острова, Северная Македония, Латвия

Лига D

  • Группа D1: Литва / Гибралтар, Сан-Марино, Лихтенштейн
  • Группа D2: Молдова, Мальта, Андорра

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Источник Sport.ua
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Комментарии 10
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OtsoCity
Дуже добре 
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+4
AK.228
Норм 🇺🇦🇺🇦👍👍
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+4
Viktor Shuper
дуже легка група, повинні мати перше місце
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+2
kravets_2010
Навіть і не сподівався. 
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0
Лига конференций без динамо
Да нормальная группа почти всё угадал ,Албанцы подвели прогнозировал вместо их Словению   
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0
Dmytro11q
Коли норм, добре та легко, то все має вийти. Чи не так?
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-2
Ostrov Khortitsa
тяжелая группа. Чехи и албанцы выглядят фаворитами. непросто нашим будет.
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-8
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