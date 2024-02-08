Сборная Украины узнала соперников. Итоги жеребьевки Лиги наций

Вечером 8 февраля 2024 года в Париже состоялась жеребьевка Лиги наций 2024/25.

В дивизионах А, В и С будет выступать по 16 сборных, а в дивизионе D – 6 команд.

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Сборная Украины будет выступать в Лиге В. Команда Сергея Реброва находилась во второй корзине и по итогам жеребьевки попала в группу:

Группа B1: Чехия, Украина, Албания, Грузия

Формат соревнований

В дивизионах А, В и С участники разделены на 4 группы по 4 команды. В дивизионе D будут две группы по три сборных.

Победители групп Лиги А и команды, занявшие вторые места, примут участие в четвертьфинальных матчах ЛН дома и на выезде, а победители этих противостояний квалифицируются в финал четырех. Сборные, которые займут последние места в своих квартетах, перейдут в дивизион В.

Команды, занявшие первые места в группах дивизионов В, С и D, поднимутся соответственно в дивизионы А, В и С. Сборные, которые займут последние места в дивизионе В, перейдут в дивизион С. Две худшие сборные дивизиона С перейдут в дивизион D.

Команды, которые займут третье место в группах Лиги А и третье – в Лиге В, сыграют в плей-офф за повышение/понижение дома и на выезде против команд, которые займут вторые места в группах Лиги В и вторые – в группах Лиги С соответственно.

Единственная из всех членов УЕФА команда – россия – снова к соревнованиям не допущена.

Календарь матчей Лиги наций

1-й тур: 5–7 сентября 2024 года

2-й тур: 8–10 сентября 2024 года

3-й тур: 10–12 октября 2024 года

4-й тур: 13–15 октября 2024 года

5-й тур: 14–16 ноября 2024 года

6-й тур: 17–19 ноября 2024 года

Плей-офф: 17–25 марта 2025 года

Финал четырех: 2–10 июня 2025 года

Лига наций 2024/25. Итоги жеребьевки

Лига A

Группа A1: Хорватия, Португалия, Польша, Шотландия

Группа A2: Италия, Бельгия, Франция, Израиль,

Группа A3: Нидерланды, Венгрия, Германия, Босния и Герцеговина

Группа A4: Испания, Дания, Швейцария, Сербия

Лига B

Группа B1: Чехия, Украина , Албания, Грузия

, Албания, Грузия Группа B2: Англия, Финляндия, Ирландия, Греция

Группа B3: Австрия, Норвегия, Словения, Казахстан

Группа B4: Уэльс, Исландия, Черногория, Турция

Лига С

Группа C1: Швеция, Азербайджан, Словакия, Эстония

Группа C2: Румыния, Косово, Кипр, Литва / Гибралтар

Группа C3: Люксембург, Болгария, Северная Ирландия, беларусь

Группа C4: Армения, Фарерские острова, Северная Македония, Латвия

Лига D