Полтава определилась по экс-форварду Мариуполя, находившемуся на просмотре
В воскресенье, 11 февраля, спортклубовцы проведут четвертый матч на Зимнем Кубке АФП
Как стало известно Sport.ua, тренерский штаб «Полтавы» принял решение отказаться от услуг бывшего нападающего «Мариуполя» Глеба Литюка. 23-летний футболист приезжал в команду на просмотр и сыграл один тайм в контрольном матче против своего предыдущего клуба (0:0).
В текущем сезоне Литюк провел за «Мариуполь» 20 игр в Первой лиге и Кубке Украины и забил 2 мяча. В декабре приазовский клуб объявил о расторжении контракта с футболистом.
«Полтава» занимает 7-е место в группе «Чемпионская» Первой лиги, набрав 29 очков.
Ранее Sport.ua сообщал, что в ближайшее время команда может усилиться экс-игроками «Вереса» и «Миная».
В воскресенье, 11 февраля, «Полтава» в очередном матче Зимнего Кубка АФП сыграет с «Металлургом».
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