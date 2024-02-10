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Украина. Первая лига
10 февраля 2024, 12:39 | Обновлено 10 февраля 2024, 12:51
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0

Полтава определилась по экс-форварду Мариуполя, находившемуся на просмотре

В воскресенье, 11 февраля, спортклубовцы проведут четвертый матч на Зимнем Кубке АФП

10 февраля 2024, 12:39 | Обновлено 10 февраля 2024, 12:51
110
0
Полтава определилась по экс-форварду Мариуполя, находившемуся на просмотре
ФК Яруд. Глеб Литюк

Как стало известно Sport.ua, тренерский штаб «Полтавы» принял решение отказаться от услуг бывшего нападающего «Мариуполя» Глеба Литюка. 23-летний футболист приезжал в команду на просмотр и сыграл один тайм в контрольном матче против своего предыдущего клуба (0:0).

В текущем сезоне Литюк провел за «Мариуполь» 20 игр в Первой лиге и Кубке Украины и забил 2 мяча. В декабре приазовский клуб объявил о расторжении контракта с футболистом.

«Полтава» занимает 7-е место в группе «Чемпионская» Первой лиги, набрав 29 очков.

Ранее Sport.ua сообщал, что в ближайшее время команда может усилиться экс-игроками «Вереса» и «Миная».

В воскресенье, 11 февраля, «Полтава» в очередном матче Зимнего Кубка АФП сыграет с «Металлургом».

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Источник Sport.ua
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