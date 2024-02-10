Полтава определилась по экс-форварду Мариуполя, находившемуся на просмотре

Как стало известно Sport.ua, тренерский штаб «Полтавы» принял решение отказаться от услуг бывшего нападающего «Мариуполя» Глеба Литюка. 23-летний футболист приезжал в команду на просмотр и сыграл один тайм в контрольном матче против своего предыдущего клуба (0:0).

В текущем сезоне Литюк провел за «Мариуполь» 20 игр в Первой лиге и Кубке Украины и забил 2 мяча. В декабре приазовский клуб объявил о расторжении контракта с футболистом.

«Полтава» занимает 7-е место в группе «Чемпионская» Первой лиги, набрав 29 очков.

Ранее Sport.ua сообщал, что в ближайшее время команда может усилиться экс-игроками «Вереса» и «Миная».

В воскресенье, 11 февраля, «Полтава» в очередном матче Зимнего Кубка АФП сыграет с «Металлургом».