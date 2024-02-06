Полтава может усилиться экс-игроками Вереса и Миная

Как стало известно Sport.ua, фланговый полузащитник Владимир Одарюк и центрфорвард Максим Марусич присоединились к перволиговой «Полтаве». Сегодня оба футболиста сыграли за «спортклубовцев» во втором тайме матча 3-го тура Зимнего Кубка АФП против «Ворсклы» U19 (4:1). При этом Одарюк отметился голом.

29-летний Одарюк с лета прошлого года играл за «Минай», в составе которого провел 15 матчей в УПЛ. До этого он выступал за «Ворсклу», «Горняк-Спорт», «Николаев», «Александрию» и «Ингулец».

30-летний Марусич текущий сезон также начинал в УПЛ, в составе «Вереса» он провел 14 матчей (1 — в Кубке) и отдал 2 голевые передачи. Ранее футболист играл за молодежку «Ворсклы», «Карпаты», «Горняк-Спорт», «Десну», «Ингулец», а также клубы Литвы, Латвии и Казахстана.

«Полтава» занимает 7-е место в группе «Чемпионская» Первой лиги, набрав 29 очков.

Ранее сообщалось, что просмотр в команде Владимира Сысенко проходит бывший нападающий «Мариуполя» Глеб Литюк.