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Украина. Первая лига
03 февраля 2024, 11:44 | Обновлено 03 февраля 2024, 12:10
387
0

Полтава договаривается с экс-бомбардиром Мариуполя

Полтавчане хотят усилить атаку

03 февраля 2024, 11:44 | Обновлено 03 февраля 2024, 12:10
387
0
Полтава договаривается с экс-бомбардиром Мариуполя
ФСК Мариуполь. Глеб Литюк

Как стало известно Sport.ua, одним из немногих новичков «Полтавы» во время зимнего антракта в чемпионате может стать центральный нападающий Глеб Литюк. 23-летний футболист в декабре расторг контракт с «Мариуполем» и сейчас проходит сборы с командой Владимира Сысенко.

Литюк — воспитанник мариупольского футбола (хотя занимался он и в детских школах «Карпат» и каменской «Стали»), и на профессиональном уровне выступал исключительно за коллективы родного города — юниорскую и молодежную команды ФК «Мариуполь», а также ФСК «Мариуполь» (ранее «Яруд»).

Одно время нападающий немало забивал (перед началом полномасштабного вторжения россии Литюк с 12 голами был лучшим бомбардиром Второй лиги), однако в текущем сезоне в 20 матчах за «Мариуполь» забил всего 2 мяча в Кубке Украины.

Накануне «спортклубовцы» в рамках Зимнего Кубка Ассоциации футбола Полтавщины сыграли вничью как раз с бывшей командой Литюка «Мариуполем» (0:0). Сам футболист провел на поле второй тайм.

«Полтава» занимает 7-е место в группе «Чемпионская» Первой лиги, набрав 29 очков.

Нынешней зимой клуб продлил контракт с экс-полузащитником «Металлиста 1925», который пропустил осеннюю часть сезона из-за травмы.

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Источник Sport.ua
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