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  4. Полтава продлила контракт с экс-полузащитником Металлиста 1925
Украина. Первая лига
08 января 2024, 21:09 |
272
0

Полтава продлила контракт с экс-полузащитником Металлиста 1925

Осеннюю часть сезона Егор Коваленко пропустил из-за серьезной травмы

08 января 2024, 21:09 |
272
0
Полтава продлила контракт с экс-полузащитником Металлиста 1925
СК Полтава. Егор Коваленко

Как стало известно Sport.ua, «Полтава» продлила еще на год соглашение с центральным полузащитником Егором Коваленко. Предыдущий контракт истек 30 декабря.

32-летний экс-игрок «Кремня» и «Металлиста 1925» перебрался в «Полтаву» в начале 2022 года из «Волчанска». На финише прошлого сезона, в выездном матче с «Буковиной», Коваленко получил серьезную травму. Егор вернулся в общую группу лишь под занавес осенней части текущего чемпионата. На поле в этом сезоне он еще не выходил.

«Полтава» весной сыграет в группе «Чемпионская» Первой лиги, где пока занимает 7-е место с 29 очками. Выход команды из отпуска запланирован на 10 января.

Ранее в интервью Sport.ua главный тренер горожан Владимир Сысенко заявил, что на первом этапе чемпионата «Полтава» недосчиталась 8 очков.

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Полтава Металлист 1925 продление контракта инсайд Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
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