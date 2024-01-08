Полтава продлила контракт с экс-полузащитником Металлиста 1925

Как стало известно Sport.ua, «Полтава» продлила еще на год соглашение с центральным полузащитником Егором Коваленко. Предыдущий контракт истек 30 декабря.

32-летний экс-игрок «Кремня» и «Металлиста 1925» перебрался в «Полтаву» в начале 2022 года из «Волчанска». На финише прошлого сезона, в выездном матче с «Буковиной», Коваленко получил серьезную травму. Егор вернулся в общую группу лишь под занавес осенней части текущего чемпионата. На поле в этом сезоне он еще не выходил.

«Полтава» весной сыграет в группе «Чемпионская» Первой лиги, где пока занимает 7-е место с 29 очками. Выход команды из отпуска запланирован на 10 января.

Ранее в интервью Sport.ua главный тренер горожан Владимир Сысенко заявил, что на первом этапе чемпионата «Полтава» недосчиталась 8 очков.