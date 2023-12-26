Владимир СЫСЕНКО: «На первом этапе Полтава не досчиталась восемь очков»

В разговоре с корреспондентом Sport.ua главный тренер полтавчан Владимир Сысенко рассказал, когда он поверил, что его подопечные завоюют право выступать в группе «Чемпионская», или замахнутся на повышение в классе:

– Только после последнего тура. Дело в том, что фаворит – «Ингулец» со старта ушел в отрыв, а его преследователям не хватало стабильности и неудивительно, что интрига сохранялась до заключительных матчей.

– И все же, что произошло с футболистами «Полтавы» в первом поединке с «Ингульцом», когда вы проиграли 0:5?

– Это был просто не наш день. Такое бывает, когда все, что летит в сторону твоих ворот – залетает. И то, что это была досадная случайность мои подопечные подтвердили уже в следующем туре, когда в гостях нанесли поражение «Левому берегу» - 3:1.

– Тогда чем объясните то, что сразу в нескольких матчах футболисты «Полтавы» упускали победы под занавес поединков?

– Пожалуй, прежде всего, отсутствием должной концентрации, потому что были убеждены, что, играя в большинстве, точно достигнут положительного результата. Вот за эту расслабленность соперники из «Мариуполя» и «Металлурга» и наказывали. А в поединках с «Викторией» и «Диназом» где-то и фортуна была на стороне оппонентов. На мой взгляд, где-то очков с восемь мы недосчитались в осенней части сезона. Как видите, смело могли бы претендовать на второе место в своей группе.

– По Вашему мнению, вырос ли уровень подготовки команд группы «Б» по сравнению с прошлым сезоном?

– Да, это, в частности, можно объяснить тем, что после перерыва возобновили выступления в Первой лиге «Левый берег» и «Виктория», которые уверенно держались в лидирующей группе.

– Но можно было услышать нарекания на то, что некоторые команды, в частности, и «Полтава» принимали соперников на полях с искусственным газоном не лучшего качества.

– С нашей стороны – это вынужденный шаг. Вынуждены проводить календарные матчи на «Молодежном» из-за требований безопасности. Знаете, если бы не проклятая война, то «Полтава» уже в этом году играла бы на своем стадионе, имела современную загородную базу для подготовки. Пока же все приходится арендовать, но президент клуба Сергей Васильевич Иващенко прилагает усилия, чтобы команда была обеспечена всем необходимым.

– Может ли «Полтава» похвастаться длинной скамейкой запасных?

– Да, в моем распоряжении было 20 футболистов и каждый из них заслуживал выходить в стартовом составе. Пожалуй, именно вот эта сплоченность и помогала держать удар после относительных неудач. Вот почему и было решено сохранить всех игроков во время зимнего перерыва. Хотя предложения от более именитых команд были у полузащитника Дмитрия Копытова и нападающего Дмитрия Щербака. Если усиление у «Полтавы» и будет, то точечное, 1-2 позиции.

– А перед началом сезона клубное руководство нацеливало на попадание в группу «Чемпионская»?

– Такой конкретной задачи не было. Настроенность была на то, что надо выступить лучше, чем в прошлом сезоне, когда «Полтава» финишировала четырнадцатой. С этой задачей мы справились.

– Тогда важно не останавливаться на достигнутом, тем более, что от команд, претендующих на участие в стыковых матчах за повышение в классе «Полтаву» отделяет всего два очка.

– Анализ выступления «горожан» в первой части сезона уже позади. Мы определились с уязвимыми местами и во время зимних этапов подготовки постараемся исправить ошибки и использовать нереализованные резервы. Наше преимущество в том, что в «Полтаве» - хороший микроклимат, проблем с мотивацией не будет. То, что в каждом матче будем играть на победу – гарантирую.