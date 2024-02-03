Полтава проиграла Тростянцу и сыграла вничью с ФСК Мариуполь на Кубке АФП

2 февраля во 2-м туре Зимнего кубка Ассоциации футбола Полтавщины (АФП) СК Полтава и ФСК Мариуполь сыграли вничью с (0:0).

ФСК Мариуполь проводит первый учебно-тренировочный сбор в Полтаве. Команда только на первой неделе подготовки, поэтому, как и полтавчане, только приобретает функциональную форму. Первый тур Зимнего кубка АФП номинальные хозяева пропускали, потому игра стала дебютной на этом этапе подготовки. Полтавчане же успели провести встречу первого тура, где уступили второгологовому ФК Тростянец (0:1).

Как и в первой игре турнира, Владимир Сысенко использовал два совершенно разных состава (лишь голкипер Игорь Варцаба провел все 90 минут). В стартовой одиннадцатке по сравнению с предыдущим матчем тренер сделал одну замену: вместо Богдана Шмигельского вышел восстановившийся от повреждения Максим Горжуй.

Первая 45-минутка не была богата эпизодами. Полтавчане пытались установить контроль над мячом и за счет этого отыскать свои возможности у ворот гостей, однако первый опасный момент возник именно у ворот Варцабы. Вратарь полтавцев сумел перевести мяч на угловой. В ответ Щербак после подачи от Переборы головой мог доставить мяч под штангу, но голкипер мариупольцев сумел забрать мяч в руки. Затем Горжуй не совсем точно сыграл головой в завершающей стадии атаки.

Под занавес тайма реальный шанс отличиться имели бело-черные. Ходуля завершал подачу от углового ударом в касание, но защитник мариупольцев оказался на линии ворот и отразил мяч. А на последних минутах игры Варцабе снова пришлось вступить в игру: он парировал в прыжке удар соперника с линии штрафной.

После перерыва состав полтавчан в корне изменился. На старте второй 45-минутки команды снова обменялись моментами. Варцаба парировал удар с угла штрафной. А Шмигельский со штрафного немного промахнулся, пустив мяч рядом с каркасом ворот. Впоследствии Коваленко был на ударной позиции, но пробил слишком неточно. Все старания команд так и не увенчались успехом.

В итоге 0:0 – безголевая ничья во втором туре Зимнего кубка АФП. Следующая игра состоится 6 февраля, соперником Полтавы будет Ворскла U-19.

Зимний Кубок АПЛ

2 февраля. 2-й тур. Полтава – ФСК Мариуполь – 0:0

28 января. 1-й тур. Полтава – Тростянец – 0:1 (гол: Быстрицкий)