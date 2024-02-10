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Сборная УКРАИНЫ
10 февраля 2024, 12:15 |
3482
2

Экс-футболист сборной хочет вернуть паспорт Украины, от которого отказался

Максим Левицкий в свое время выступал за сборную Украины

10 февраля 2024, 12:15 |
3482
2
Экс-футболист сборной хочет вернуть паспорт Украины, от которого отказался
ФК Таврия. Максим Левицкий

Бывший голкипер сборной Украины Максим Левицкий рассказал, что хочет вернуть украинский паспорт, но получил отказ.

В прошлом Левицкий подписал заявление на отказ от украинского паспорта, которое утвердил указом Президент Украины в 2007 году. У Левицкого также есть паспорт россии, ведь в свое время он выступал в чемпионате страны 404.

«После того, что началось в 2022 году, я собрал документы, написал заявление, выполнил все нормы, но получил письмо от СБУ, что мне отказано в связи с военным положением и они не могут проверить все данные, которые я предоставил. Надо ждать конца войны», – рассказал Левицкий.

Ранее Левицкий рассказал, как убили бывшего президента «Шахтера».

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Максим Левицкий
Источник Украинский футбол
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Boodya
Флюгер?
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+3
Gargantua
Левицкий сразу в 2014 осудил российскую агрессию
ну и сейчас подавать документы на украинское гражданство это таки смело.
миллионы бегут и готовы отказаться и даже заплатить чтобы у них украинский паспорт забрали вместе с обязательствами перед украинским государством.
вон Арахамия рассказывает что даже среди депутатов очередь из желающих сдать мандат и паспорт.
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