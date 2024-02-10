Италия10 февраля 2024, 11:39 |
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Филиппо Индзаги могут уволить из Салернитаны после поражения от Эмполи
Президент клуба недоволен результатами команды
10 февраля 2024, 11:39 |
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Вчерашнее поражение «Салернитаны» 1:3 от «Эмполи» Виктора Коваленко может стоить должности главного тренеру команды Филиппо Индзаги. По информации инсайдера Николо Скиры, президент «Салернитаны» Данило Йерволино всерьез рассматривает возможность увольнения наставника.
Уже есть две кандидатуры на замену легендарному форварду. Это Давиде Баллардини и Леонардо Семпличи.
Филиппо Индзаги возглавил «Салернитану» лишь в октябре прошлого года. На данный момент команда идет последней в турнирной таблице Серии А.
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