ЗАГОРУЛЬКО: «Спарринг против моряков – настоящее испытание»
10 февраля винницкая «Нива» сыграет товарищеский матч против «Черноморца»
Президент винницкой «Нивы» Артур Загорулько поделился новостями и проанонсировал контрольный матч против одесского «Черноморца», который пройдет 10 февраля:
– Мы продлили контракт с Александром Евтиховым. Он – ценный для «Нивы» игрок, как и остальные футболисты нашей команды. Александр Евтихов – молодой спортсмен, имеет за плечами хорошую школу. В частности, он является воспитанником донецкого «Шахтера».
– Есть новички, с которыми в ближайшее время будут подписаны контракты?
– Да, уже есть предварительные договоренности с несколькими потенциальными новичками. Обнародуем их фамилии, когда будут подписаны контракты. В то же время часть находившихся на просмотре футболистов уже вернулась домой. Кадровых потерь за последнее время нет.
– 10 февраля «Нива» играет в Одессе против «Черноморца», команды украинской Премьер-лиги. А должны были в этот день спарринговать против любительского ФК «Универ-Динамо» Харьков. В каких обстоятельствах произошла замена соперника?
– Поединок против «Универ-Динамо» в Виннице проведем позже. «Черноморец» предложил нам провести спарринг. И мы, разумеется, охотно согласились. Поедем в Одессу, подышим морским воздухом.
– Насколько полезен поединок против команды из элитного дивизиона?
– Для нас матч против «моряков» – это настоящий вызов. У нашей молодежи есть шанс проявить себя на фоне команды УПЛ. Это большой плюс.
– Как вообще идет подготовка к сезону?
– Все – по плану. В общей сложности пройдет три тренировочных сбора. Во время нынешнего второго сбора футболисты тренируются дважды в день. Утром – тренажерный зал и аэробика, вечером – работа с мячом и беговые упражнения.
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