Черноморец на своей базе сыграл вничью два спарринга с клубами Второй лиги

10 февраля одесский «Черноморец» на своей базе в Совиньоне провел два тренировочных матча с командами, выступающими во Второй лиге чемпионата Украины.

Оба спарринга закончились с ничейными результатами.

Нива Винница и Реал Фарма сумели достичь ничьих с одесской командой УПЛ.

Товарищеские матчи. 10 февраля, Совиньон

Черноморец Одесса – Нива Винница – 2:2

У винницкой команды дублем отметился Артур Загорулько

Черноморец Одесса – Реал Фарма Одесса – 0:0