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Украина. Премьер лига
11 февраля 2024, 02:50 | Обновлено 11 февраля 2024, 03:07
9
0

Черноморец на своей базе сыграл вничью два спарринга с клубами Второй лиги

Нива Винница и Реал Фарма сумели достичь ничьих с одесской командой УПЛ

11 февраля 2024, 02:50 | Обновлено 11 февраля 2024, 03:07
9
0
Черноморец на своей базе сыграл вничью два спарринга с клубами Второй лиги
ФК Черноморец

10 февраля одесский «Черноморец» на своей базе в Совиньоне провел два тренировочных матча с командами, выступающими во Второй лиге чемпионата Украины.

Оба спарринга закончились с ничейными результатами.

Нива Винница и Реал Фарма сумели достичь ничьих с одесской командой УПЛ.

Товарищеские матчи. 10 февраля, Совиньон

Черноморец Одесса – Нива Винница – 2:2

У винницкой команды дублем отметился Артур Загорулько

Черноморец Одесса – Реал Фарма Одесса – 0:0

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Черноморец Одесса Нива Винница Реал Фарма товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ Вторая лига Украины Артур Загорулько Юрий Ярошенко Вадим Страшкевич
Источник Sport.ua
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