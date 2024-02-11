Украина. Премьер лига11 февраля 2024, 02:50 | Обновлено 11 февраля 2024, 03:07
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Черноморец на своей базе сыграл вничью два спарринга с клубами Второй лиги
Нива Винница и Реал Фарма сумели достичь ничьих с одесской командой УПЛ
11 февраля 2024, 02:50 | Обновлено 11 февраля 2024, 03:07
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10 февраля одесский «Черноморец» на своей базе в Совиньоне провел два тренировочных матча с командами, выступающими во Второй лиге чемпионата Украины.
Оба спарринга закончились с ничейными результатами.
Нива Винница и Реал Фарма сумели достичь ничьих с одесской командой УПЛ.
Товарищеские матчи. 10 февраля, Совиньон
Черноморец Одесса – Нива Винница – 2:2
У винницкой команды дублем отметился Артур Загорулько
Черноморец Одесса – Реал Фарма Одесса – 0:0
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