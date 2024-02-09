Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Аутсайдер Серии А подписал еще одного звездного защитника
Италия
09 февраля 2024, 22:05 | Обновлено 09 февраля 2024, 23:20
1049
0

ОФИЦИАЛЬНО. Аутсайдер Серии А подписал еще одного звездного защитника

Костас Манолас перешел в «Салернитану»

09 февраля 2024, 22:05 | Обновлено 09 февраля 2024, 23:20
1049
0
ОФИЦИАЛЬНО. Аутсайдер Серии А подписал еще одного звездного защитника
ФК Салернитана. Костас Манолас

Аутсайдер Серии А «Салернитана» официально сообщила о подписании именитого греческого защитника Костаса Маноласа. Он перешел в «Салернитану» на правах свободного агента и подписал контракт до конца текущего сезона.

Перед переходом в «Салернитану» 32-летний грек расторг контракт с клубом «Шарджа» из ОАЭ, за который выступал с сентября 2022 года.

Манолас ранее уже выступал в Серии А в 2014 – 2022 годах за «Рому» и «Наполи».

Грек стал вторым именитым защитником, которого «Салернитана» в последние дни. Ранее клуб подписал Жерома Боатенга.

Сегодня, 9 февраля «Салернитана» в 24-м туре Серии А играет с «Эмполи». Боатенг вышел в основе команды Филиппо Индзаги, Маноласа нет в заявке.

По теме:
ПЛАСТУН: «Странное чувство, когда все вокруг разговаривают на твоем языке»
Коваленко сыграет? Стал известен состав Эмполи на матч с Салернитаной
Киевский Локомотив покинули еще несколько игроков
Костас Манолас Салернитана трансферы трансферы Серии A свободный агент Аль-Шарджа
Источник ФК Салернитана
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«У него все получится». Украинский тренер сравнил Мудрика из Роналду
Футбол | 09 февраля 2024, 19:04 5
«У него все получится». Украинский тренер сравнил Мудрика из Роналду
«У него все получится». Украинский тренер сравнил Мудрика из Роналду

Андрей Демченко считает, что украинцу нужно время

Сын Андрея Шевченко подал документы на получение украинского гражданства
Футбол | 09 февраля 2024, 11:39 16
Сын Андрея Шевченко подал документы на получение украинского гражданства
Сын Андрея Шевченко подал документы на получение украинского гражданства

В будущем Кристиан, очевидно, будет играть за сборную Украины

Лунин услышал важное обещание от Переса. Что сказал Флорентино?
Футбол | 09.02.2024, 21:13
Лунин услышал важное обещание от Переса. Что сказал Флорентино?
Лунин услышал важное обещание от Переса. Что сказал Флорентино?
Украинизация была недолгой. Почему Вьюнник не хочет играть за Шахтер
Футбол | 09.02.2024, 13:12
Украинизация была недолгой. Почему Вьюнник не хочет играть за Шахтер
Украинизация была недолгой. Почему Вьюнник не хочет играть за Шахтер
Европейский гранд нацелился на вратаря Реала и предлагает менее 10 млн евро
Футбол | 09.02.2024, 16:15
Европейский гранд нацелился на вратаря Реала и предлагает менее 10 млн евро
Европейский гранд нацелился на вратаря Реала и предлагает менее 10 млн евро
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тео Лопес сохранил титул WBO в равном бою против Джемейна Ортиса
Тео Лопес сохранил титул WBO в равном бою против Джемейна Ортиса
09.02.2024, 07:40 3
Бокс
ЛУНИН: Бернабеу скандирует имя парня из города с населением 30 000 человек
ЛУНИН: Бернабеу скандирует имя парня из города с населением 30 000 человек
08.02.2024, 06:12 5
Футбол
Шевченко показал зубы. УАФ не поддержала поправки Чеферина
Шевченко показал зубы. УАФ не поддержала поправки Чеферина
08.02.2024, 22:07 12
Футбол
Мудрик просил Челси отпустить его в аренду в январе. Известна реакция клуба
Мудрик просил Челси отпустить его в аренду в январе. Известна реакция клуба
07.02.2024, 17:17 20
Футбол
ВИДЕО. Тяжелое падение украинской прыгуньи на молодежном ЧМ
ВИДЕО. Тяжелое падение украинской прыгуньи на молодежном ЧМ
07.02.2024, 19:16
Зимние виды
Экс-вратарь сборной Украины рассказал, как убили бывшего президента Шахтера
Экс-вратарь сборной Украины рассказал, как убили бывшего президента Шахтера
09.02.2024, 11:35 11
Футбол
Без Радукану. Стали известны первые 4 четвертьфиналистки турнира в Абу-Даби
Без Радукану. Стали известны первые 4 четвертьфиналистки турнира в Абу-Даби
07.02.2024, 19:57 3
Теннис
Набрался смелости? Уайлдер бросил вызов Усику
Набрался смелости? Уайлдер бросил вызов Усику
08.02.2024, 12:48 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем