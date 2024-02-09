ОФИЦИАЛЬНО. Аутсайдер Серии А подписал еще одного звездного защитника

Аутсайдер Серии А «Салернитана» официально сообщила о подписании именитого греческого защитника Костаса Маноласа. Он перешел в «Салернитану» на правах свободного агента и подписал контракт до конца текущего сезона.

Перед переходом в «Салернитану» 32-летний грек расторг контракт с клубом «Шарджа» из ОАЭ, за который выступал с сентября 2022 года.

Манолас ранее уже выступал в Серии А в 2014 – 2022 годах за «Рому» и «Наполи».

Грек стал вторым именитым защитником, которого «Салернитана» в последние дни. Ранее клуб подписал Жерома Боатенга.

Сегодня, 9 февраля «Салернитана» в 24-м туре Серии А играет с «Эмполи». Боатенг вышел в основе команды Филиппо Индзаги, Маноласа нет в заявке.