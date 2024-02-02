ОФИЦИАЛЬНО. Аутсайдер Серии А подписал чемпиона мира

Итальянская «Салернитана» официально объявила о подписании контракта с чемпионом мира 2014 года немцем Жеромом Боатенгом.

Соглашение с 35-летним центральным защитником рассчитано до конца текущего сезона.

Отметим, что с июня 2023 года, после истечения контракта с французским «Лионом», Боатенг пребывал в статусе свободного агента. В общей сложности за свою карьеру Жером завоевал 23 трофея, 22 из которых – в составе мюнхенской «Баварии».

Что касается «Салернитаны», то команда под руководством Филиппо Индзаги «уверенно» занимает последнее место в турнирной таблице Серии А, набрав в 22-х турах 12 очков и отставая от «спасительного» 17-го места на шесть баллов.