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Италия
02 февраля 2024, 14:05 | Обновлено 02 февраля 2024, 14:06
755
0

ОФИЦИАЛЬНО. Аутсайдер Серии А подписал чемпиона мира

Контракт немца Боатенга с «Салернитаной» рассчитан до конца нынешнего сезона

02 февраля 2024, 14:05 | Обновлено 02 февраля 2024, 14:06
755
0
ОФИЦИАЛЬНО. Аутсайдер Серии А подписал чемпиона мира
ФК Салернитана. Жером Боатенг

Итальянская «Салернитана» официально объявила о подписании контракта с чемпионом мира 2014 года немцем Жеромом Боатенгом.

Соглашение с 35-летним центральным защитником рассчитано до конца текущего сезона.

Отметим, что с июня 2023 года, после истечения контракта с французским «Лионом», Боатенг пребывал в статусе свободного агента. В общей сложности за свою карьеру Жером завоевал 23 трофея, 22 из которых – в составе мюнхенской «Баварии».

Что касается «Салернитаны», то команда под руководством Филиппо Индзаги «уверенно» занимает последнее место в турнирной таблице Серии А, набрав в 22-х турах 12 очков и отставая от «спасительного» 17-го места на шесть баллов.

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Жером Боатенг ЧМ-2014 по футболу Салернитана свободный агент трансферы трансферы Серии A Лион Филиппо Индзаги
Источник ФК Салернитана
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