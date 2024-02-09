Защитник с пятью сезонами в УПЛ присоединился к команде Второй лиги

Как стало известно Sport.ua, на втором зимнем сборе в Моршине к стрыйской команде «Скала 1911» присоединились два защитника. Центральный Роман Никитюк (последний клуб – «Нива» Винница) – в среду уже сыграл за «зелено-малиновых» один тайм в контрольном матче с «Минаем» U19 (2:0). Правый – Николай Сираш («Кудровка») – подъехал чуть позже, его неофициальный дебют в составе «Скалы 1911» может состояться 10 февраля, когда команда проведет спарринг с «Викторией».

30-летний Никитюк в декабре расторг контракт со второлиговой «Нивой» из Винницы. В составе винничан он провел 16 официальных матчей и забил 2 мяча. До этого защитник провел пять сезонов в УПЛ, выступая за «Волынь» и «Львов». В Первой лиге он играл за ту же «Волынь», а еще «Рух», «Минай» и «Горняк-Спорт».

25-летний Сираш на профессиональном уровне выступал за молодежные команды «Зирки» и «Десны», «Чернигов» и «Кудровку». В составе последней в осенней части сезона он провел 19 матчей.

«Скала 1911» занимает 5-е место в турнирной таблице Второй лиги, набрав 25 очков.

Ранее Sport.ua сообщал о приезде в команду на просмотр экс-голкипера одного из лидеров Первой лиги.

В январе-феврале «Скала 1911» подписала контракты с четырьмя новичками: защитником Александром Руденко (последняя команда – «Кудровка»), полузащитниками Вадимом Мердеевым («Хуст») и Ильей Цурканом (ЮКСА), а также лучшим бомбардиром чемпионата Ивано-Франковской области нападающим Андреем Боднаруком («Ольховцы»).