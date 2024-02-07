Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Скала 1911 пригласила экс-голкипера одного из лидеров Первой лиги
Украина. Первая лига
07 февраля 2024, 17:46 | Обновлено 07 февраля 2024, 17:48
118
0

Скала 1911 пригласила экс-голкипера одного из лидеров Первой лиги

Стрыяне просматривают вратаря с ростом 198 см

07 февраля 2024, 17:46 | Обновлено 07 февраля 2024, 17:48
118
0
Скала 1911 пригласила экс-голкипера одного из лидеров Первой лиги
ФК Скала

Как стало известно Sport.ua, на втором сборе «Скалы 1911» в Моршине к команде присоединился 24-летний голкипер Александр Чернятинский.

В осенней части сезона Чернятинский играл в Первой лиге за «Левый берег». В конце января он покинул столичный клуб в статусе свободного агента, а сегодня во Львове отыграл за «Скалу 1911» второй тайм контрольного поединка с «Минаем» U19 (2:0).

В текущем сезоне выпускник академии «Днепра» провел за «Левый берег» 9 официальных матчей и пропустил 9 мячей. В четырех случаях Чернятинский оставлял свои ворота на замке.

Ранее на профессиональном уровне уроженец Тернополя был игроком «Александрии» U19, «Буковины» и «Мункача».

«Скала 1911» занимает 5-е место в турнирной таблице Второй лиги, набрав 25 очков.

Накануне, как и сообщал Sport.ua, клуб из Стрыя объявил о подписании контрактов с бывшими игроками «Десны» и «Ингульца».

На 10 февраля у «Скалы 1911» запланирован спарринг с «Викторией».

По теме:
Не Судаков. Полузащитник Шахтера был близок к переходу в клуб Ла Лиги
ОФИЦИАЛЬНО. Турецкий клуб подписал защитника Боруссии Дортмунд
Мудрик просил Челси отпустить его в аренду в январе. Известна реакция клуба
Скала Стрый Левый берег вратари просмотр игроков трансферы Первая лига Украины инсайд
Источник Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

А Мудрик? Некоторые игроки Челси жалеют, что подписали длительные контракты
Футбол | 06 февраля 2024, 22:32 17
А Мудрик? Некоторые игроки Челси жалеют, что подписали длительные контракты
А Мудрик? Некоторые игроки Челси жалеют, что подписали длительные контракты

Футболисты считают, что их обманули с «грандиозным проектом»

Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
Футбол | 07 февраля 2024, 07:20 0
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф

Турнир состоится с 13 января по 11 февраля в Кот-д'Ивуаре

Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Просто ехать в сборную? У меня такого в планах нет»
Футбол | 07.02.2024, 17:06
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Просто ехать в сборную? У меня такого в планах нет»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Просто ехать в сборную? У меня такого в планах нет»
ФОТО. Сын Шевченко покоряет Англию. Сколько голов успел забить?
Футбол | 07.02.2024, 12:30
ФОТО. Сын Шевченко покоряет Англию. Сколько голов успел забить?
ФОТО. Сын Шевченко покоряет Англию. Сколько голов успел забить?
Последняя звезда Поднебесной. Почему Оскар все еще играет в Китае
Футбол | 06.02.2024, 22:17
Последняя звезда Поднебесной. Почему Оскар все еще играет в Китае
Последняя звезда Поднебесной. Почему Оскар все еще играет в Китае
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сборная Украины – во второй корзине для жеребьевки Лиги наций В
Сборная Украины – во второй корзине для жеребьевки Лиги наций В
07.02.2024, 08:50 15
Футбол
Коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге резко поднялся перед матчем с Реалом
Коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге резко поднялся перед матчем с Реалом
07.02.2024, 10:01 4
Футбол
Стало известно, на какую должность в УАФ будет претендовать Лужный
Стало известно, на какую должность в УАФ будет претендовать Лужный
05.02.2024, 17:59 11
Футбол
Ман Сити вернул интригу, новый рейтинг WTA, Шахтер продлил Цуканова
Ман Сити вернул интригу, новый рейтинг WTA, Шахтер продлил Цуканова
06.02.2024, 06:23
Другие виды
ФОТО. Как выглядит Дани Алвес после года тюрьмы? Суд над легендой футбола
ФОТО. Как выглядит Дани Алвес после года тюрьмы? Суд над легендой футбола
06.02.2024, 13:25 2
Футбол
Лунин услышал вердикт тренерского штаба Реала. Что они думают об украинце?
Лунин услышал вердикт тренерского штаба Реала. Что они думают об украинце?
06.02.2024, 09:38 2
Футбол
Максим ШАЦКИХ: «Возможно, такого шанса у Жироны больше не будет»
Максим ШАЦКИХ: «Возможно, такого шанса у Жироны больше не будет»
05.02.2024, 17:38
Футбол
Украина в ярком матче с камбэками обыграла Корею в овертайме
Украина в ярком матче с камбэками обыграла Корею в овертайме
06.02.2024, 22:09 1
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем