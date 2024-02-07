Скала 1911 пригласила экс-голкипера одного из лидеров Первой лиги

Как стало известно Sport.ua, на втором сборе «Скалы 1911» в Моршине к команде присоединился 24-летний голкипер Александр Чернятинский.

В осенней части сезона Чернятинский играл в Первой лиге за «Левый берег». В конце января он покинул столичный клуб в статусе свободного агента, а сегодня во Львове отыграл за «Скалу 1911» второй тайм контрольного поединка с «Минаем» U19 (2:0).

В текущем сезоне выпускник академии «Днепра» провел за «Левый берег» 9 официальных матчей и пропустил 9 мячей. В четырех случаях Чернятинский оставлял свои ворота на замке.

Ранее на профессиональном уровне уроженец Тернополя был игроком «Александрии» U19, «Буковины» и «Мункача».

«Скала 1911» занимает 5-е место в турнирной таблице Второй лиги, набрав 25 очков.

Накануне, как и сообщал Sport.ua, клуб из Стрыя объявил о подписании контрактов с бывшими игроками «Десны» и «Ингульца».

На 10 февраля у «Скалы 1911» запланирован спарринг с «Викторией».