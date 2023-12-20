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Украина. Вторая лига
20 декабря 2023, 13:04 | Обновлено 20 декабря 2023, 13:25
417
0

Защитник с пятью сезонами в УПЛ покинул винницкую Ниву

Опытный игрок рассказал Sport.ua, как он снова стал свободным агентом

20 декабря 2023, 13:04 | Обновлено 20 декабря 2023, 13:25
417
0
Защитник с пятью сезонами в УПЛ покинул винницкую Ниву
ФК Нива Винница. Роман Никитюк

30-летний центральный защитник Роман Никитюк, поигравший в УПЛ за «Волынь» и «Львов», а в Первой лиге – за ту же «Волынь», а также «Рух», «Минай» и «Горняк-Спорт», оказался на распутье. Контракт с винницкой «Нивой», рассчитанный до июня 2024 года, разорван досрочно.

Sport.ua связался с футболистом, чтобы узнать причины ухода из «Нивы».

— Роман, ходят слухи, что вы уже не игрок «Нивы». Если это действительно так, почему?

— То, что покинул «Ниву», это правда. А почему покинул? Такое решение приняли президент и тренерский штаб, наверное, основываясь на том, что задача выхода в Первую лигу уже не стоит, и они хотят дать шанс молодым ребятам, развивать их.

— А изначально перед «Нивой» стояла задача выйти в Первую лигу?

— Перед началом сезона все на что-то рассчитывают и ставят определенные цели, по ходу все меняется.

— То есть ушли из «Нивы» не только вы, но и кто-то из опытных игроков?

— Про других ничего сказать не могу, знаю только за себя.

— Где продолжите карьеру, неизвестно?

— Конкретики пока нет.

Роман Никитюк перешел в винницкую «Ниву» летом этого года после вылета со «Львовом» из УПЛ. В составе винничан он провел 16 официальных матчей и забил 2 мяча.

В настоящее время «Нива» занимает 8-е место в турнирной таблице Второй лиги. В 17 матчах команда Юрия Ярошенко набрала 23 очка.

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Роман Никитюк Нива Винница Вторая лига Украины расторжение контракта инсайд
Источник Sport.ua
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